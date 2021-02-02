Суп дня: фінський вершковий суп із лососем

Готувати супи нескладно. Так, це може зайняти певний час, однак принцип приготування зазвичай дуже простий.
У нашій рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz ділиться рецептами перших страв, які без зусиль зможе приготувати навіть кулінар-чайник.
Сьогодні розповідаємо вам про найпопулярніший суп у Фінляндії. Фіни називають його калакейтто, що в буквальному перекладі означає рибний суп. На просторах інтернету його також називають лохікейтто або "молочна юшка". Головна особливість цієї "юшки" в тому, що готується вона з додаванням молока або вершків.
філе свіжої форелі або лосося – 500 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
картопля – 4-5 шт.
морква – 1 шт.
вода – 2 л
вершкове масло – 1 ст. л.
вершки – 1 склянка
сіль, перець – за смаком
лавровий лист – 1 шт.
свіжий кріп – для подачі
Рибу очистити від шкіри та кісток, порізати кубиками. Картоплю, моркву та цибулю почистити, цибулю дрібно нашаткувати, картоплю нарізати кубиками, моркву – соломкою або кружальцями.
У великій каструлі обсмажити цибулю на вершковому маслі. Коли цибуля стане прозорою, додати картоплю та моркву, залити водою. На сильному вогні довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити, поки картопля не стане м'якою.
Додати нарізану кубиками рибу і варити 5-7 хвилин, поки риба не стане світлою. Додати вершки, сіль, перець і лавровий лист. Перемішати і варити ще 5-10 хвилин.
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