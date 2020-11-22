Мій фірмовий рецепт святкової "Качки в пиві"! Божествений аромат, ніжне м'ясо і нереальний смак ... Приготуйте для улюблених на Новий рік і Різдво!

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2-2,5 кг качки (1 шт.)

3-4 яблука (кислі, сорти "Семеренко")

1 л світлого пива

чорний житній хліб

сіль

суміш перців

кардамон мелений

ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Крок 1

Потрошенную тушку качки, якщо потрібно, дощипують і обпалюють пальником.

Беріть не дуже жирну качку, вагою до 2,5 кг.

Крок 2

Зрізаємо весь черевний жир.

Якщо ви впевнені в якості качки, то на цьому жирі потім можна готувати – прибираємо його поки в морозильну камеру. У Франції цей жир витоплюють і зберігають в банках.

Крок 3

Зрізаємо крила по перший суглоб - якщо цього не зробити, вони будуть горіти і качка вийде не такою привабливою.

Крок 4

Надрізаємо шкуру на шиї і видаляємо стравохід і зоб, шию відрізаємо (за бажанням).

Крок 5

Видаляємо сальні (куприкові) залози - вони знаходяться в районі хвоста.

Деякі зрізають разом з хвостом, я вважаю за краще хвостик залишати.

Крок 6

Тушку промиваємо і просушуємо паперовим рушником.

Крок 7

Натираємо качку зовні і всередині сіллю і сумішшю перців і прибираємо в холодильник на 3-4 години.

Можна також натерти меленим кардамоном.

Крок 8

Очищаємо від насіння і нарізаємо яблука. Фаршируємо яблуками качку. Зашиваємо її або скріплюємо дерев'яними шпажками.

Крок 9

Нарізаємо великими шматками чорний житній хліб і укладаємо на дно гусятниці. Зверху хліба кладемо качку.

Крок 10

На дно форми виливаємо світле пиво (1 літр) - так, щоб воно покрило хліб і 1/3 частина качки.

Крок 11

Накриваємо гусятницу кришкою, ставимо в духовку, розігріту до 180° С на 2 години.

крок 12

Знімаємо кришку, перевертаємо качку і вже відкриту гусятницу повертаємо в духовку ще на 1 годину.

Перевіряємо готовність качки: протикаємо качку в найширшому місці, у кістки. Якщо вона вже готова, виділиться прозорий сік, якщо - ні, то червонуватий.

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Книги рецептів від Лізи Глинської – "Від простого до складного", а так само "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua

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