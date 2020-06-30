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10 продуктів, заморозити які вам навіть не спаде на думку

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Часник, яйця, трави, борошно, ковбаси – ось тільки деякі з продуктів, які нескінченно довго можна зберігати в морозильній камері.

Заморожування продуктів, що їх ми не збираємося вживати відразу, – це метод, який використовуємо найчастіше для збереження харчів і запобігання їхньому псуванню. Проте є деякі з них, які ми ніколи не заморожуємо, але які можна зберігати місяцями в морозилці без всякої для них шкоди, радить іспанське видання Diariovasco

Печиво, тістечка та шоколад: ці солодощі є продуктами, які ми зазвичай не заморожуємо, але їх можна зберігати в такий спосіб протягом чотирьох – шести місяців без будь-яких проблем. Звісно, краще попередньо розфасовувати на порції, щоб мати можливість розморозити їх у міру необхідності.

Печиво може зберігатися до 6 місяців

Печиво може зберігатися до 6 місяців

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Картопляні чипси: картопляні чипси та інші закуски часто набувають затхлого смаку, коли упаковка відкрита деякий час. Помістивши їх у морозильну камеру, ми позбудемося цієї проблеми.

Ковбаса: ковбаси, як-от сальтисон, прекрасно зберігаються в прохолодних, сухих і провітрюваних місцях. Але якщо вони містяться там довгий час, починають твердіти та втрачають смак. Розділивши сальтисон на порції, його зручно помістити в морозильник і діставати за потреби.

Сальтисон необхідно розділити на порції

Сальтисон необхідно розділити на порції

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Яйця: якщо відокремити жовтки від білків і помістити їх у різні посудини, то в такий спосіб яйця можна зберігати в морозильній камері до 12 місяців.

Часник: зубчики можна заморозити окремо та загорнути в алюмінієву фольгу. Щоправда, необхідно знати, що так їх можна зберігати не більш ніж 2 місяці, після чого смакові якості починають змінюватися.

Кожну часточку часнику загортаємо в фольгу

Кожну часточку часнику загортаємо в фольгу

Getty

Фрукти: їх також можна зберігати в морозильній камері, хоча деякі спершу необхідно обробити. Наприклад, яблука повинні бути попередньо приготовані, щоб запобігти появі гнилі. Шпинат краще заморозити у вигляді пюре, щоб не почорнів, а персики розділити навпіл і присипати цукром. Полуниця, ожина та чорниця морозяться цілими без особливої підготовки.

Борошно: його не просто можна морозити, це робити рекомендується. Кондитери воліють використовувати заморожене борошно, тому що холодні інгредієнти роблять листкове тісто більш свіжим.

Борошно рекомендують заморожувати

Борошно рекомендують заморожувати

Getty

Молочні продукти: можуть бути заморожені, але ви повинні помістити їх у морозильну камеру, розділену на різні контейнери, оскільки обсяг рідини збільшується під час заморожування. Крім того, важливо їх не розморожувати відразу, діставши з морозилки, а спершу помістити в холодильник, а вже потім починати використовувати на свій розсуд.

Трави: чебрець, розмарин та імбир, наприклад, можна довго зберігати в морозильній камері, їх не потрібно розморожувати під час приготування їжі.

Трави можна й не розморожувати для приготування страв

Трави можна й не розморожувати для приготування страв

Getty

Соуси: якщо залишився соус, його можна помістити в морозильну камеру, але тільки обов'язково в пластиковому або скляному посуді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, третина виробленої в світі їжі потрапляє в сміття. Харчові відходи є серйозною проблемою, тому необхідно використовувати продукти з розумом.

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живлення
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харчування продукти
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