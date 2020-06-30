10 продуктів, заморозити які вам навіть не спаде на думку

Часник, яйця, трави, борошно, ковбаси – ось тільки деякі з продуктів, які нескінченно довго можна зберігати в морозильній камері.

Заморожування продуктів, що їх ми не збираємося вживати відразу, – це метод, який використовуємо найчастіше для збереження харчів і запобігання їхньому псуванню. Проте є деякі з них, які ми ніколи не заморожуємо, але які можна зберігати місяцями в морозилці без всякої для них шкоди, радить іспанське видання Diariovasco

Печиво, тістечка та шоколад: ці солодощі є продуктами, які ми зазвичай не заморожуємо, але їх можна зберігати в такий спосіб протягом чотирьох – шести місяців без будь-яких проблем. Звісно, краще попередньо розфасовувати на порції, щоб мати можливість розморозити їх у міру необхідності.

Печиво може зберігатися до 6 місяців Getty

Картопляні чипси: картопляні чипси та інші закуски часто набувають затхлого смаку, коли упаковка відкрита деякий час. Помістивши їх у морозильну камеру, ми позбудемося цієї проблеми.

Ковбаса: ковбаси, як-от сальтисон, прекрасно зберігаються в прохолодних, сухих і провітрюваних місцях. Але якщо вони містяться там довгий час, починають твердіти та втрачають смак. Розділивши сальтисон на порції, його зручно помістити в морозильник і діставати за потреби.

Сальтисон необхідно розділити на порції 1000.menu

Яйця: якщо відокремити жовтки від білків і помістити їх у різні посудини, то в такий спосіб яйця можна зберігати в морозильній камері до 12 місяців.

Часник: зубчики можна заморозити окремо та загорнути в алюмінієву фольгу. Щоправда, необхідно знати, що так їх можна зберігати не більш ніж 2 місяці, після чого смакові якості починають змінюватися.

Кожну часточку часнику загортаємо в фольгу Getty

Фрукти: їх також можна зберігати в морозильній камері, хоча деякі спершу необхідно обробити. Наприклад, яблука повинні бути попередньо приготовані, щоб запобігти появі гнилі. Шпинат краще заморозити у вигляді пюре, щоб не почорнів, а персики розділити навпіл і присипати цукром. Полуниця, ожина та чорниця морозяться цілими без особливої підготовки.

Борошно: його не просто можна морозити, це робити рекомендується. Кондитери воліють використовувати заморожене борошно, тому що холодні інгредієнти роблять листкове тісто більш свіжим.

Борошно рекомендують заморожувати Getty

Молочні продукти: можуть бути заморожені, але ви повинні помістити їх у морозильну камеру, розділену на різні контейнери, оскільки обсяг рідини збільшується під час заморожування. Крім того, важливо їх не розморожувати відразу, діставши з морозилки, а спершу помістити в холодильник, а вже потім починати використовувати на свій розсуд.

Трави: чебрець, розмарин та імбир, наприклад, можна довго зберігати в морозильній камері, їх не потрібно розморожувати під час приготування їжі.

Трави можна й не розморожувати для приготування страв Getty

Соуси: якщо залишився соус, його можна помістити в морозильну камеру, але тільки обов'язково в пластиковому або скляному посуді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, третина виробленої в світі їжі потрапляє в сміття. Харчові відходи є серйозною проблемою, тому необхідно використовувати продукти з розумом.

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