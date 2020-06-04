Топ-5 дивовижних властивостей чаю з шавлії

Чай з шавлією є рекордсменом серед трав'яних напоїв з кількості корисних властивостей та речовин, які входять до його складу.

Про користь трав'яних чаїв відомо давно. Вони не містять кофеїну та благотворно впливають на перебіг різних процесів в організмі, пише видання krrot.net.

У шавлії багато вітамінів і антиоксидантів. Розмаринова кислота, яка міститься в листі шавлії, володіє потужними антиоксидантними властивостями, захищаючи клітини від ушкодження вільними радикалами, активує природний захист організму та уповільнює процеси старіння. Також в шавлії високий вміст вітаміну К, необхідного для міцних кісток, здорових судин і синтезу білків в організмі

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Стимулює регенерацію і знімає запалення. Камфора, що міститься в листках рослини, стимулює вироблення білків і зростання нових клітин, що значно прискорює процес загоєння. Активні речовини не тільки знімають вже існуючі запалення, але не дають розвиватися новим.

Підтримує здоров'я порожнини рота. Шавлія популярна серед лікарів-стоматологів, оскільки має протизапальну, знеболюючу, знезаражувальну та заспокійливу дію, а також усуває неприємний запах з рота.

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Допомагає контролювати рівень цукру в крові. Різкі підйоми рівня цукру не тільки підсилюють відчуття голоду та призводять до набору ваги, але можуть спровокувати ряд серйозних хронічних захворювань. Клінічні дослідження довели, що регулярне вживання чаю з шавлії знижує ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу на 20%.

Покращує когнітивну функцію. Шавлія має безліч корисних властивостей: вона покращує пам'ять, підвищує концентрацію, стимулює роботу мозку, в той же час не дає нервовій системі перенапрягтися (як кофеїн, наприклад).

Як повідомляв OBOZREVATEL, чай є важливою складовою раціону харчування для людей, які вирішили скинути зайві кілограми.

Однак важливо розуміти: щоб схуднути, потрібно не тільки пити чай, але і правильно харчуватися, відпочивати і не забувати про фізичні навантаження.

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