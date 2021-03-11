7 дієтичних начинок для млинців, які збережуть фігуру

Останній тиждень перед постом – Масляна – це привід приготувати млинці. У багатьох господинь є власні рецепти тіста і начинки. Однак вибір наповнення може стати проблемою для тих, хто хоче привести фігуру в норму до теплої весни.

Редакція FoodOboz поділилася рецептами начинок для млинців, які не додадуть талії зайвих сантиметрів.

Сир

Прихильникам здорового харчування не варто відмовляти собі в ласощах. Можна поєднати приємне з корисним. Ласуни можуть додати в млинці сир з ягодами. Любителі зелені – кінзу, петрушку і кріп. Альтернатива – нежирна рікотта та сир "Філадельфія".

Сирна начинка не дозволить набрати зайві кілограми. Джерело: Unsplash: Sylvia Bartyrel

Арахісова паста

Млинці з такою начинкою оцінять люди з активним способом життя. Незважаючи на високу калорійність продукту – арахісова паста відмінне джерело енергії і сили. Щоб зробити страву більш ситною, можна додати шматочки банана. Пара таких млинців стане повноцінним сніданком.

Млинці з арахісової пастою і бананом заряджають енергією на ранок. Джерело: Unsplash: Todd Cravens

Мед, сухофрукти, горіхи

Хороший варіант для тих, хто дотримується принципів правильного харчування і пече головний символ Масляної без цукру. Варто пам'ятати, що ці продукти, хоч і корисні, але калорійні. Вживати їх потрібно в невеликій кількості.

Мед і сухофрукти висококалорійні, але корисні. Джерело: Unsplash: Foodie Flavours

Куряче філе

Млинці з куркою стануть обідом або вечерею для всієї родини. Для того, щоб куряча грудка вийшла максимально дієтичною, її необхідно протушкувати або приготувати в пароварці. Підійде й індичатина.

Млинці з куркою стануть хорошим вечерею. Джерело: vkusno.mirtesen.ru

Тушковані овочі

Одна з найкращих дієтичних начинок – гриби або стручкова квасоля. У процесі приготування в них зберігається максимальна кількість мікроелементів і корисних речовин.

Млинці з грибами для легкого перекусу на роботі. Джерело: BBC.co.uk

фрукти

Яблука або груші нарізати тонкими скибочками і тушкувати на сковороді 1 хвилину. Так вони стануть м'якими і легко загорнуться в млинчики. Для підсилення смаку млинців підійде кориця.

Млинці з фруктами на сніданок. Джерело: Unsplash: Samira Rahi

авокадо

Млинці з салатом з авокадо підуть на користь фігурі. Для начинки слід змішати половину авокадо з кількома листками шпинату, помідорами чері, зеленою цибулею і кінзою. Салат скропити лимонним соком, додати одну столову ложку оливкової олії і сіль за смаком.

Млинці з авокадо стануть корисним перекусом. Джерело: Unsplash: Valentina Magri

Раніше OBOZREVATEL розповідав про різновиди млинців з усього світу і особливостями їх приготування.

Нагадаємо, ми повідомляли як приготувати млинці по вегетаріанському рецепту.

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