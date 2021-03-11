Чому корисно замочувати родзинки і як це зробити правильно

Щоб отримати максимальну користь від вживання родзинок, його необхідно розмочувати у воді перед вживанням.

Безсумнівно, сушений виноград володіє безліччю корисних властивостей. Однак щоб організм засвоїв більше вітамінів і мінералів з продукту, його рекомендується замочувати на 6-8 годин. Так він принесе велику користь для здоров'я. Про це пише NDTV Food.

Температура води для замочування повинна бути близько 40°С. Не варто заливати сухофрукт окропом, всі корисні мікроелементи випаровуються. Спочатку потрібно залити його гарячою проточною водою і залишити на 10-15 хвилин. Потім відкинути на сито і злити рідину, після чого знову промити і залити чистою питною водою. Найкраще замочувати родзинки на ніч. На ранок вже буде корисний продукт, який використовується для приготування сніданку.

Щоб підкреслити смак страв, можна замочувати родзинки в чаї, соку і навіть овочевому бульйоні. У кулінарії для приготування десертів також настоюють сушений виноград на міцних спиртних напоях. Це додасть випічці пікантності.

Крім цього існує швидкий спосіб розмочити родзинки. Їх можна пом'якшити за допомогою пароварки або парової бані. Перед цим їх потрібно ретельно промити.

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