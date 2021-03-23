Фахівець розповів про користь кров'яної ковбаси і коли від неї краще відмовитися

Кров'яна ковбаса благотворно позначиться на здоров'ї, якщо вона зроблена з якісних продуктів, але треба берегтися зіпсованої їжі.

Деякі люди люблять цю страву, а інші – побоюються, оскільки вона зроблена з крові. Але чи дійсно цей продукт такий страшний, розповів Браян Маєр, м'ясник із США, про якого повідомило видання Foodrepublic.com.

За його словами, такий вид ковбаси може бути шкідливим лише в тому разі, якщо страва приготована з несвіжої крові або зараженої – тоді дійсно є ризик не тільки погано почуватися, а й потрапити в лікарню.

Кров'яна ковбаса може бути як корисною, так і шкідливою. Джерело: відкриті джерела

Якщо ж страву приготовано без порушень, то вона буде дуже корисною для будь-якої людини, і її можна їсти навіть вагітним.

"Кров може бути надзвичайно корисною: вона багата на білок і мінерали, як-от залізо і вітамін D. Вам потрібно переконатися, що ви отримуєте кров від здорових тварин, що не містять гормонів та антибіотиків і, звичайно ж, вирощених на пасовищі", – розповів Браян.

Також м'ясник додав, що в їжу годяться багато видів крові. Це може бути кролик, качка або баран. Але найчастіше в промисловості використовують для цих цілей свиней і велику рогату худобу.

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