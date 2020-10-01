Купувати чи не купувати: експерти розповіли, чи безпечною є продукція в супермаркетах

Харчові продукти – тема, яка хвилює кожного українця. У багатьох хоч раз виникало питання "Чи безпечні покупки в супермаркетах?"

Раніше OBOZREVATEL розповідав, наскільки небезпечним може бути збір грибів в українських лісах і як себе вберегти від отруєння. Але це сезонна ситуація.

А як бути з продукцією, що знаходиться на прилавках цілий рік? Чи можна бути впевненим у безпеці товарів з магазинних полиць? Відповіді на ці питання читайте в нашому матеріалі.

Дивимося на виробника

За словами представника м'ясокомбінату "Ювілейний", українське законодавство суворо стежить за виробниками харчової промисловості.

"З 2017 року в Україні виробників зобов'язали запровадити на своїх виробництвах систему HACCP, яка відповідає за якість і безпеку продукції", — каже Максим Рябовол, головний технолог "Ювілейного".

Сьогодні жодне виробництво не може працювати без відповідного сертифікату. До того ж, супермаркети не візьмуться продавати продукти виробника без впровадженої системи.

"HACCP надає масу переваг виробникам. Наприклад, національні мережі супермаркетів працюють тільки з безпечним продуктом. До того ж, з НАССР можна виходити на міжнародний ринок", — HACC відзначає головний технолог.

Що таке HACCP, і чому він настільки важливий?

НАССР – це контроль якості продукції та роботи підприємства. Якщо ж говорити складніше, то HACCP – це система, яка визначає, оцінює і контролює небезпечні фактори на виробництві. Вона знаходить усі критичні точки, що впливають на безпеку продукту, усуває шкідливі фактори і контролює весь процес виробництва.

Для підтвердження введення системи контролю виробник зобов'язаний отримати відповідний сертифікат.

"Виробники харчової продукції отримують сертифікат міжнародної системи менеджменту ISO 22000, який підтверджує, що вони працюють згідно з усіма нормами і правилами НАССР. А якщо ж виробники хочуть продавати свою продукцію в супермаркетах, вони додатково отримують сертифікат ISO 9001. У" Ювілейного ", наприклад, є два сертифікати: ISO 22000: 2007 та ISO 9001: 2015 ", — говорить Максим Рябовол.

Крім того, виробники регулярно проходять перевірку Держпродспоживслужби і підтверджують своє право на ці документи. Також раз на рік підприємства, що працюють з національними мережами супермаркетів, проходять незалежні аудити від представників мереж.

"Перевірка включає обладнання, санітарні умови, сировину для виготовлення продукції, управління персоналом, документацію та інші виробничі моменти", — уточнює головний технолог "Ювілейного".

Чим корисний ХАССР для споживача?

Головний "плюс" НАССР для споживача – впевненість в якості продукції. За виробниками постійно стежить Держпродспоживслужба. За відсутність системи НАССР можуть штрафувати.

"Якщо виробник так і не ввів НАССР, для нього передбачено штрафи в розмірі від 18 до 125 тисяч гривень. Штраф залежить від масштабів виробництва і форми власності", – говорить головний технолог м'ясокомбінату "Ювілейний"

Як правильно обрати продукт в супермаркеті?

Як відзначають експерти, щоб обрати якісний товар, потрібно ретельно вивчити упаковку.

"Звертайте увагу на маркування. На ньому виробник має описати продукцію з усіх боків: склад продукту, де він зроблений, який у нього термін придатності і які умови зберігання, а також за яким нормативним документом він виготовлений. Добросовісний виробник надасть інформацію в повному обсязі, без двозначних виразів", – стверджує Максим Рябовол.

Довіряй але перевіряй

А що робити, якщо виникають сумніви щодо якості продукту? Перевіряти, кажуть експерти.

"Споживач може самостійно звернутися в Держпродспоживслужби і перевірити будь-який продукт, який йому цікавий. Щоправда, це платна процедура", – говорить головний технолог.

Для звернення до Держпродспоживслужби необхідно надати зразок продукту, маркування і свої особисті дані. Через деякий час споживач отримає повністю конфіденційний результат, який передається тільки замовнику.

Як бачимо, купувати продукцію виробників, що працюють за НАССР, можна без побоювань. Адже міжнародні стандарти гарантують якість і безпеку продукту, що випускається.

OBOZREVATEL висловлює свою подяку МК "Ювілейний" за консультацію.

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