Названо рецепти найкращих зігрівальних напоїв для здоров'я цієї осені

В Україну прийшло різке похолодання, і щоб не замерзнути потрібно вживати зігріваючі напої. Так, кондитер Ольга Фандоріна поділилася кращими рецептами.

Більшість з них корисні для здоров'я і не дадуть вам захворіти цієї осені, пише видання "Українські новини".

Лимонно-медова обліпиха

З'єднуємо в заварювальному чайнику 2 ст. л. чорного чаю, 3 кільця лимона і жменю сушеної м'яти. Заливаємо суміш 800 мл гарячої води і заварюємо протягом 10 хвилин. Розминаємо 3 ст. л. свіжих ягід обліпихи з медом за смаком. Коли чай трохи охолоне, викладаємо в чайник для заварювання ягідно-медову масу і чекаємо ще 15 хвилин. Нам залишається процідити напій через дрібне сито, і можна подавати його до столу. Покладіть в кожну чашку скибочки лимона, паличку кориці і зірочки бадьяна. Це додасть обліпиховому чаю багатий аромат і пряні нотки.

Лимонно-медова обліпиха. Джерело: Zira.uz

Журавлина з букетом прянощів

Очищаємо від шкірки і серцевини невелике кисло-солодке яблуко, нарізаємо дрібними кубиками, поливаємо соком частини лимона. Злегка розминаємо 30 г свіжих ягід журавлини і разом з яблучними кубиками перекладаємо в чайник для заварювання. Висипаємо сюди 3 ст. л. крупнолистового чорного чаю, по щедрій щіпці меленого імбиру, кориці і чебрецю. Заливаємо суміш 500 мл крутого окропу, настоюємо протягом 20 хвилин, після чого проціджуємо. Підсолодити напій можна цукром або медом.

Журавлина з букетом прянощів. Джерело: Relax.by

Какао з маршмеллоу

У скляній ємності змішуємо 3 ст. л. какао-порошку, 2 – 3 ст. л. цукру, по щіпці кориці і солі. Заливаємо суміш 150 мл окропу і повністю розчиняємо какао, щоб не залишилося жодної грудочки.

Сотейник обполіскуємо холодною водою, вливаємо 500 мл молока і нагріваємо на повільному вогні. Важливо не дати молоку закипіти. Безперервно помішуючи, вводимо тонкою цівкою розчинений какао з цукром. Зменшуємо вогонь до мінімуму і, не припиняючи мішати, витримуємо напій на вогні 2 – 3 хвилини. Слідкуйте за тим, щоб він не закипав. Розливаємо гаряче какао по чашкам і доповнюємо розсипом маленьких маршмеллоу.

Какао з маршмеллоу. Джерело: The Pled

Гарячий шоколад з цитрусами та корицею

Змішуємо в сотейнику 100 мл молока і 80 мл вершків жирністю не менше 30 – 33%, підігріваємо на повільному вогні, не дозволяючи суміші закипати. Ламаємо на шматочки 100 г темного шоколаду без добавок, викладаємо в сотейник і повністю розчиняємо в вершках з молоком. Додаємо 3 – 4 ст. л. апельсинового соку, 2 ч. л. какао-порошку, цукор за смаком. Повністю розчинивши всі сухі компоненти, витримуємо напій на слабкому вогні ще пару хвилин. Розливаємо густий гарячий шоколад по маленьким кавовим чашкам. Для найвимогливіших ласунів прикрасьте його шапкою зі збитих вершків і шоколадною крихтою. А можна подавати напій просто так, злегка припорошивши меленою корицею і дрібно натертою цедрою апельсина.

Гарячий шоколад з цитрусами та корицею. Джерело: Лайфхакер

Пряний гарбуз з вершками

Нарізаємо скибочками 400 г м'якоті гарбуза, запікаємо в духовці 40 хвилин при 180° C, після чого ретельно пюріруємо занурювальним блендером. Змішуємо гарбузове пюре з 250 мл фільтрованої води і 150 г цукру. Додаємо по 1 ч. л. кориці і меленої гвоздики, 0,5 ч. л. меленого імбиру, 2 – 3 зірочки анісу, ¼ ч. л. мускатного горіха. Доводимо пряну суміш до кипіння і варимо 15 хвилин на слабкому вогні, поки вона остаточно не загусне.

Пряний гарбуз з вершками. Джерело: tunahouse.ru

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