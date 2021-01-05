ВІНЕГРЕТ З АВОКАДО
Що б такого приготувати пісного на різдвяний стіл, щоб було смачно-пресмачно? Я вам скажу – зробіть вінегрет. Але не зовсім такий, де треба відварити бурячок, картопельку з морквою та додати солоних огірків. Цей крутіший. Овочі спочатку треба запекти – так їх смак розкриється набагато краще, а від аромату ви зійдете з розуму. А потім – пабам – додайте м’якоть авокадо та хрустких горішків. Це божественно смачно!
ЯК ПРИГОТУВАТИ ВІНЕГРЕТ З АВОКАДО
Час підготовки
1,5 години
Час приготування
10 хвилин
Порції
2-4
CКЛАДОВІ
1 шт. Буряк
1 шт. Морква
100 г Ядра лісових горіхів (або будь-яких за смаком)
1 шт. Авокадо
2-3 ст. л. Соняшникова олія
1-2 ст. л. Бальзамічний оцет
1 ч. л. Гірчиця (французька у зернах)
за смаком Сіль та перець
ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
Буряк і моркву вимийте ретельно щіточкою і обсушіть паперовим рушником. Оберніть фольгою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 1-1,5 години в залежності від розміру овочів. Морква готується швидше, тому її можна дістати раніше.
Дайте буряку та моркві повністю охолонути і після цього очистіть. Наріжте середнім кубиком.
Авокадо розріжте навпіл, вийміть кісточку і ложкою виберіть м'якоть. Наріжте таким самим кубиком, як морква з буряком. Додайте до овочів 100 г лісових горіхів. Хоча можете взяти будь-які інші на ваш смак.
Додайте 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 2-3 ст. л. соняшникової олії. Доведіть до смаку сіллю і перцем.
ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ ПАСТУШИЙ ПИРІГ
Пастуший пиріг – класична страва Великобританії, по суті це запіканка з фаршу, овочів і картоплі. Я ж вирішив приготувати вегетаріанську версію пирога вівчаря і використав для начинки овочі з сочевицею. Виходить не менш смачно і соковито, раджу обов’язково приготувати.
ЯК ПРИГОТУВАТИ ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ ПАСТУШИЙ ПИРІГ
Час підготовки
30 хвилин
Час приготування
20 хвилин
Порції
4-6
CКЛАДОВІ
1 стакан Сочевиця (червона або зелена)
2 шт. Томат
1 шт. Цибуля ріпчаста
1 ст. л. Томатна паста
0.5 ч. л. Кмин
1 шт. Морква
2 зубчика Часник
100 мл Бульйон овочевий (або вода)
500 г Картопля
2 ст. л. Оливкова олія
200 г Печериці
за смаком Сіль та перець
ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
Печериці (200 г) помийте, очистіть від шкірки і наріжте тонкими слайсами. Очистіть одну цибулину і наріжте її дрібними кубиками. Велику моркву (1 шт.) очистіть і натріть на крупній тертці. Томати (2 шт.) наріжте на невеликі часточки, а потім наріжте середніми кубиками. Почистіть часник (2 зубчики) і дрібно порубіть його ножем.
Розігрійте сковороду зі столовою ложкою рослинної олії. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте до цибулі терту моркву і обсмажуйте ще кілька хвилин. Додайте в сковороду слайси печериць, обсмажуйте кілька хвилин.
Сочевицю (1 склянку) відваріть в підсоленій воді до готовності, відповідно до інструкції на упаковці.
Тим часом додайте в сковорідку до овочів томати, 1 ст. л. томатної пасти і 100 мл овочевого бульйону (або води). Тушкуйте 5-7 хвилин. Додайте в сковорідку подрібнений часник. Перекладіть в сковороду відварену сочевицю. Посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч. л. кмину, перемішайте, тушкуйте 1 хвилину.
Картоплю (500 г) очистіть і зваріть в підсоленій воді до готовності. Розімніть товкачем з додаванням оливкової олії (1 ст. л.).
Викладіть готову начинку з овочів з сочевицею у форму для запікання і рівномірно розподіліть по формі.
Покрийте шаром картопляного пюре і відправте в духовку з температурою 180 градусів на 20 хвилин до появи рум'яної скоринки.
Готувати — це просто!
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