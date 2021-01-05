ВІНЕГРЕТ З АВОКАДО

Що б такого приготувати пісного на різдвяний стіл, щоб було смачно-пресмачно? Я вам скажу – зробіть вінегрет. Але не зовсім такий, де треба відварити бурячок, картопельку з морквою та додати солоних огірків. Цей крутіший. Овочі спочатку треба запекти – так їх смак розкриється набагато краще, а від аромату ви зійдете з розуму. А потім – пабам – додайте м’якоть авокадо та хрустких горішків. Це божественно смачно!

ЯК ПРИГОТУВАТИ ВІНЕГРЕТ З АВОКАДО

Час підготовки

1,5 години

Час приготування

10 хвилин

Порції

2-4

CКЛАДОВІ

1 шт. Буряк

1 шт. Морква

100 г Ядра лісових горіхів (або будь-яких за смаком)

1 шт. Авокадо

2-3 ст. л. Соняшникова олія

1-2 ст. л. Бальзамічний оцет

1 ч. л. Гірчиця (французька у зернах)

за смаком Сіль та перець

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Буряк і моркву вимийте ретельно щіточкою і обсушіть паперовим рушником. Оберніть фольгою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 1-1,5 години в залежності від розміру овочів. Морква готується швидше, тому її можна дістати раніше.

Дайте буряку та моркві повністю охолонути і після цього очистіть. Наріжте середнім кубиком.

Авокадо розріжте навпіл, вийміть кісточку і ложкою виберіть м'якоть. Наріжте таким самим кубиком, як морква з буряком. Додайте до овочів 100 г лісових горіхів. Хоча можете взяти будь-які інші на ваш смак.

Додайте 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 2-3 ст. л. соняшникової олії. Доведіть до смаку сіллю і перцем.

ПАСТУШИЙ ПИРІГ. Джерело: klopotenko.com

ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ ПАСТУШИЙ ПИРІГ

Пастуший пиріг – класична страва Великобританії, по суті це запіканка з фаршу, овочів і картоплі. Я ж вирішив приготувати вегетаріанську версію пирога вівчаря і використав для начинки овочі з сочевицею. Виходить не менш смачно і соковито, раджу обов’язково приготувати.

ЯК ПРИГОТУВАТИ ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ ПАСТУШИЙ ПИРІГ

Час підготовки

30 хвилин

Час приготування

20 хвилин

Порції

4-6

CКЛАДОВІ

1 стакан Сочевиця (червона або зелена)

2 шт. Томат

1 шт. Цибуля ріпчаста

1 ст. л. Томатна паста

0.5 ч. л. Кмин

1 шт. Морква

2 зубчика Часник

100 мл Бульйон овочевий (або вода)

500 г Картопля

2 ст. л. Оливкова олія

200 г Печериці

за смаком Сіль та перець

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

Печериці (200 г) помийте, очистіть від шкірки і наріжте тонкими слайсами. Очистіть одну цибулину і наріжте її дрібними кубиками. Велику моркву (1 шт.) очистіть і натріть на крупній тертці. Томати (2 шт.) наріжте на невеликі часточки, а потім наріжте середніми кубиками. Почистіть часник (2 зубчики) і дрібно порубіть його ножем.

Розігрійте сковороду зі столовою ложкою рослинної олії. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості. Додайте до цибулі терту моркву і обсмажуйте ще кілька хвилин. Додайте в сковороду слайси печериць, обсмажуйте кілька хвилин.

Сочевицю (1 склянку) відваріть в підсоленій воді до готовності, відповідно до інструкції на упаковці.

Тим часом додайте в сковорідку до овочів томати, 1 ст. л. томатної пасти і 100 мл овочевого бульйону (або води). Тушкуйте 5-7 хвилин. Додайте в сковорідку подрібнений часник. Перекладіть в сковороду відварену сочевицю. Посоліть і поперчіть за смаком, додайте 0,5 ч. л. кмину, перемішайте, тушкуйте 1 хвилину.

Картоплю (500 г) очистіть і зваріть в підсоленій воді до готовності. Розімніть товкачем з додаванням оливкової олії (1 ст. л.).

Викладіть готову начинку з овочів з сочевицею у форму для запікання і рівномірно розподіліть по формі.

Покрийте шаром картопляного пюре і відправте в духовку з температурою 180 градусів на 20 хвилин до появи рум'яної скоринки.

Готувати — це просто!

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