Торт-безе "Павлова" на цукрозаміннику: як приготувати десерт без втрати смаку

Щоб приготувати торт "Павлова" без цукру, і він був придатним для кетодіети, не знадобиться складних інгредієнтів.

Простим рецептом десерту поділилася на своїй сторінці в Facebook Олена Мозгова, повідомивши, що він підійде навіть для кетодіети.

Олена Мозгова поділилася рецептом торта без цукру. Джерело: Facebook Олени Мозгової

"Кето-варіант десерту "Павлова". Безе на цукрозаміннику збилося прекрасно і не впало при випічці. Єдине, що випікати довго, але якщо зробите температуру більше, ніж потрібно, то потріскається. А воно повинно бути з хрусткою скоринкою і ніжне, кремове всередині . Крем – збиті вершки 33%, маскарпоне і цукрозамінник. Зверху листочки м'яти і лохина, які роблять все це досконалістю", – розповіла про секрет приготування Мозгова.

Як писав OBOZREVATEL раніше, для шанувальників серіалу "Гра престолів" є рецепт печива, які повторюють форму "драконівських яєць" в лусочках, а на смак вони горіхово-шоколадні.

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