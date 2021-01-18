В Україні обрали кращого виробника ковбасних виробів

Бізнес-рейтинг торгових марок "Ліга лідерів України" підбив щорічні підсумки і обрав своїх фаворитів 2020 року. Призером в номінації "Виробник року в категорії "Ковбасні вироби"" став м'ясокомбінат "Ювілейний".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про шоколад з Кременчука, який отримав нагороди в Лондоні. Там фахівці оцінили чорний шоколад з трояндою і виноградом, темний шоколад з сиром і темний шоколад з вишнею і чебрецем.

В Україні ж лідерів обирають самі українці. Так, згідно з дослідженням "Ліги Лідерів України", найкращим ковбасним виробником став м'ясокомбінат "Ювілейний".

Участь у рейтингу компанії беруть добровільно, залишаючи заявки на сайті "Ліги Лідерів". Після збору заявок організаційний комітет обробляє всі звернення. У номінацію потрапляють лише топові виробники, офіційно представлені в Україні.

Далі маркетингова компанія проводить опитування жителів України. В опитуванні беруть участь громадяни віком від 18 до 55 років. На цій стадії українці розповідають, чи знайомі вони з виробником і його торговими марками, як часто купують продукцію представленої категорії. Головне ж питання, на який відповідають респонденти, – яку торгову марку зі списку вони вважають найкращою в цій категорії.

Щоб скласти достовірний рейтинг, маркетологи мають зібрати не менше тисячі голосів. І тільки після цього можна підводити підсумки дослідження.

Цього року українці обрали свого фаворита серед виробників ковбас і м'ясних делікатесів – м'ясокомбінат "Ювілейний". Тепер на продукції м'ясокомбінату можна побачити відповідну відзнаку – фірмову зірку "Ліги Лідерів".

Відзначимо, що всі учасники "Ліги Лідерів" долучаються до програми "Клуб Добрих Справ". Організація перераховує 50% коштів від вступного внеску на благодійність. Детальніше про цю діяльність можна дізнатися на сторінці "Ліги Лідерів" в соціальних мережах.

Дослідження проводяться щорічно. Наступного року інші виробники також зможуть позмагатися з м'ясокомбінатом "Ювілейний" за першість в цій категорії.

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