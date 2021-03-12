Вчені розповіли, від яких продуктів варто відмовитися жінкам на початку критичних днів

Якщо виключити деякі продукти з раціону в період менструації, самопочуття може покращитися. Найчастіше жінки, щоб підвищити собі настрій, вибирають неправильні продукти: морозиво, солодощі, чіпси або піцу. Однак ці ласощі тільки підсилюють відчуття голоду і посилюють симптоми ПМС.

Вчені відзначають, що потяг до шкідливої їжі на початку циклу викликаний посиленим виробленням гормону простагландину, який покликаний зменшити больові відчуття від скорочень матки. Тому у жінок часто спостерігається емоційне переїдання. Про це повідомляє The Sun.

Гінекологиня Анна Хендерсон відзначає, що в цей період жінка повинна намагатися спробувати різноманітну їжу і напої, щоб зрозуміти, що найбільше підходить саме їй. Однак є продукти, вживання яких необхідно обмежити.

Цукор

Цукор може погіршити самопочуття при симптомах ПМС. Джерело: czarnikow.com

Випічка і шоколад – десерти, якими дівчата заїдають свій поганий настрій, спровокований щомісячними змінами в організмі. Фахівець вважає, що надмірне вживання продуктів з підвищеним вмістом цукру може нашкодити.

"Дотримання дієти з низьким глікемічним навантаженням напередодні і під час менструації допомагає мінімізувати коливання рівня цукру в крові, які, сприяють виникненню багатьох загальних симптомів ПМС", – повідомила Хендерсон.

М'ясо і молочна продукція

Молочні продукти можуть посилити неприємні відчуття під час ПМС. Джерело: Getty Image

У даних продуктах містяться гормони, які можуть погіршити погане самопочуття. Фахівці радять зменшити їх споживання в цей період і подивитися, чи покращиться стан.

Насичені жири

Продукти з високим вмістом насичених жирів потрапляють під визначення "все, що смачно": шоколад, тістечка, ковбаса і сосиски.

"Насичені жири знижують засвоєння Омега-3 в організмі, що може збільшити вироблення небажаного гормону простагландину, який є причиною хворобливих менструацій", – прокоментувала медичний директор в Healthspan Сара Брюер.

Кава

Лікарі рекомендують відмовитися від кави під час менструації. Джерело: Unsplash / Dani

Вживання кави в період менструації підсилює неприємні відчуття в організмі. Це відбувається через те, що речовини, які містяться в напої, провокують скорочення гладкої мускулатури.

Для того щоб зменшити біль, фахівці радять збагатити раціон жирною рибою, шпинатом, горіхами, цільнозерновими продуктами, бананами. Рекомендується пити чай з імбиром і не забувати про норму води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені склали список небезпечних для здоров'я продуктів.

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