Ви неправильно їсте полуницю. Траст мі. Це не десерт. Полуниця – це нові помідори. Отже, її треба фігачити всюди, куди ви б додали помідори.
Особливий кайф – полуниця у овочевих салатах. Полуниця, фенхель, олія, сіль, бальзамік/лимонний сік – спробуйте, і це стане топовим поєднанням сезону весна-літо 2020. Класна ще полуниця зі свіжим кабачком (тонко нарізаним), оливковою олією та лимонним соком: їжте так чи додавайте до кускусу. Що ще по поєднанням:
Полуниця + яйця - то крейзі, але прикольно
Полуниця + філе білої риби/морепродукти
Полуниця + імбир
Полуниця + шинка
Полуниця + спаржа
Полуниця + копчене м‘ясо
Полуниця + бекон
Полуниця + стейк
Полуниця + брі
⠀Їжте та божеволійте. Цьом.
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