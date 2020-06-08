Ви неправильно їсте полуницю. Траст мі. Це не десерт. Полуниця – це нові помідори. Отже, її треба фігачити всюди, куди ви б додали помідори.

Особливий кайф – полуниця у овочевих салатах. Полуниця, фенхель, олія, сіль, бальзамік/лимонний сік – спробуйте, і це стане топовим поєднанням сезону весна-літо 2020. Класна ще полуниця зі свіжим кабачком (тонко нарізаним), оливковою олією та лимонним соком: їжте так чи додавайте до кускусу. Що ще по поєднанням:

Полуниця + яйця - то крейзі, але прикольно

Полуниця + філе білої риби/морепродукти

Полуниця + імбир

Полуниця + шинка

Полуниця + спаржа

Полуниця + копчене м‘ясо

Полуниця + бекон

Полуниця + стейк

Полуниця + брі

⠀Їжте та божеволійте. Цьом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!