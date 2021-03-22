Як зробити різні підливи для пісних страв: швидкі рецепти

Помідори, шпинат, гриби і спеції – найкращі інгредієнти для приготування соусів і підлив тим, хто вирішив дотримуватися посту.

Для людей, які тимчасово відмовилися від м'яса, яєць, риби і молока, часом буває важко нормально харчуватися, коли вони втомилися від макаронів, гречки або рису. OBOZREVATEL підготував добірку рецептів пісних підлив, щоб змінити смак звичної їжі і додати в неї більше вітамінів.

Підлива з томатів і базиліку

Нам знадобляться:

2 томати;

Гілочка базиліку;

Зубчик часнику;

Оливкова олія для смаження;

Спеції за смаком.

Приготування:

Помідори дрібно поріжте і посмажте на олії, наприкінці додайте дрібно порізаний часник, базилік і спеції.

З овочів можна зробити безліч варіантів підлив. Джерело: unsplash.com

Грибний соус

Нам потрібно:

300 грамів печериць;

2 цибулини;

1 середня морквина;

2 ст. л. борошна;

400 мл. води,

Рослинна олія для смаження;

Сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Натерту моркву і дрібно подрібнену цибулю обсмажте протягом приблизно 7 хвилин. Після цього додайте туди нарізані печериці, перемішайте, накрийте кришкою. Розведіть у воді борошно і вилийте до грибів, додайте сіль і перець. Продовжуйте тушкувати підливу під кришкою ще 20 хвилин.

Овочева підлива

Складові:

1 цибулина;

1 середня морква;

1 середній помідор;

2 зубчики часнику;

Стебло селери;

1 болгарський перець;

2 ст. л. рослинного масла;

Сіль, спеції – за смаком.

Приготування:

Всі овочі порізати дрібними кубиками (з помідора знявши шкірку). На розігрітій сковороді обсмажити цибулю з часником, через п'ять хвилин. Киньте туди перець, моркву, селеру і смажте все приблизно 10 хвилин, після чого додайте туди води, щоб овочі почали пасеруватися. Ближче до кінця готування влийте ще 150 мл рідини і залиште страву на вогні ще на 7 хвилин.

Овочі це основа пісних соусів і підлив. Джерело: unsplash.com

Горіховий соус

Складові:

70 г волоських горіхів;

5-6 гілочок кінзи;

50 мл. води;

1 ч. л. коріандру;

1 ч. л. лимонного соку;

3 зубчики часнику;

На кінчику ножа – шафран;

Гострий перець – за смаком.

Як приготувати:

Нарізаний часник із шафраном, сіллю і коріандром перетовчіть у ступі. Потім дрібно наріжте кінзу, червоний перець, а потім це додайте до спецій, ще раз усе розімніть. Горіхи двічі пропустіть через м'ясорубку і з'єднайте з вмістом ступи. Після того як усе перемішаєте – починайте додавати в масу воду, поки вона вся не з'єднається з соусом і він не стане однорідним.

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