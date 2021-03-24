Які види мікрозелені найкорисніші: список

Мікрозелень містить більше вітамінів, ніж зрілі плоди. Їх особливо багато в сходах бобових і коренеплодів.
Молоді пагони рослин унікальні тим, що у них містяться великі дози вітамінів А, С і речовин, які гарно впливають на кровоносну систему. Видання Herbsathome.co зазначає, що той, хто включив в раціон мікрозелень, знижує ризик розвитку ожиріння, діабету і серцево-судинних захворювань. Отже, як серед розмаїття зелені вибрати для себе найкращу? Фахівці виділяють 5 популярних сортів:
Горох
Крім вітамінів А і С, також у цих паростках є фолієва кислота і каротиноїди, лютеїн і зеаксантин, що поліпшують зір і здоров'я очей.
Редис
Сходи редиски це джерело аскорбінової і фолієвої кислот, калію, вітаміну B6, рибофлавіну, магнію, міді, цинку, заліза, селену і кальцію. Ці речовини допомагають розумовій роботі і циркуляції крові в організмі.
Гірчиця
Її паростки покращують апетит і травлення, а ще – зміцнює стінки судин. Також завдяки вмісту рутину уповільнює старіння організму.
Буряк
Мікрозелень цього коренеплоду - відмінне джерело бета-каротину і лютеїну, які допомагають зберегти зір.
Крес-салат
Його паростки мають всі властивості інших сортів Мікрогрін, і на додачу до всього, вони ще можуть знижувати тиск.
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