Заморозка грибів на зиму: що не варто робити та скільки їх можна зберігати

Заморозка грибів на зиму – простий процес, на перший погляд. Проте насправді важливо знати декілька головних нюансів, які можуть вплинути на зберігання та структуру продукту.

Як пише видання Telegraf.by, до обробки грибів потрібно приступити одразу ж після збирання урожаю в лісі, щоб запобігти розвитку гнильних процесів. Вони можуть виникнути через неправильне зберігання продукту, наприклад, в пакеті або ж у відрі. Як наслідок – утворення отруйних речовин.

Так, спочатку гриби треба почистити і добре промити. Лисички варто обсмажити перед заморожуванням. У маслюків – видалити шкірку з капелюшків. А ось боровики не вимагають обробки перед заморожуванням. Їх просто потрібно протерти вологою тканиною, поділити на порції та ретельно запакувати, інакше вони втратять смак.

Гриби потрібно гарно почистити. Джерело: Zidmarket.com.ua

Відзначимо, заморожені гриби зберігають свої якості протягом декількох місяців. Втім, вони можуть бути придатні до споживання і навіть до початку наступного сезону збору лісового врожаю. Головне – не заморожувати їх вдруге.

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