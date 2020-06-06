Три головних властивості печериць

Печериці стимулюють імунітет, посилюють дію інсуліну, покращують обмін речовин, мають невисоку калорійність та містять білок.

Перше корисна властивість. Вчені довели, що гриби стимулюють імунітет, активізуючи вироблення імуноглобуліну в слизовій слини та мають бактерицидну дію, зазначає edaplus.info

печериці univision.com

Друга корисна властивість. Вони підсилюють дію інсуліну. Печериці містять багато хрому. Завдяки цьому мікроелементу інсулін швидше отримує глюкозу в клітину. Крім того, він дуже важливий для вуглеводного обміну. Цей продукт містить багато клітковини.

Третя корисна властивість. Печериці ефективно покращують обмін речовин.

запечені печериці Getty

Дієтологи рекомендують людям, що страждають на діабет та ожиріння, вживати в їжу тушковані або запечені печериці, які містять мало калорій та дають відчуття насичення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рецепт котлет з баклажанів і печериць - відмінне блюдо, в якому поєднуються гоструваті баклажана і пікантність сиру, солодкість перцю і ніжність печериць.

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