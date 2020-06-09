У Британії назвали два найкращі продукти для зниження рівня холестерину

За твердженням британських фахівців, мигдаль і риба лососевих порід є головними продуктами в боротьбі з підвищеним рівнем холестерину.

Експерти Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) нагадали, що надмірний холестерин підвищує ризик серцево-судинних патологій, а тому вимагає обов'язкової корекції.

мигдаль Getty

Британські медики стверджують, що саме мигдаль і риба лососевих порід дають найбільш виражений ефект, коли йдеться про необхідність зниження підвищеного рівня холестерину. Щоденне вживання 20-170 грамів мигдалю дозволяє за 4-16 тижнів зменшити вміст ліпідів у крові. "Хоча не зовсім зрозуміло, як саме він це робить. Імовірно, гіполіпідемічними властивостями володіють його компоненти – волокна, флавоноїди, ненасичені жири", - наводить видання Express Health слова представників NHS.

Лосось OBOZREVATEL/Gettyimages

Риби сімейства лососевих багаті на омега-3 жирні кислоти, які вважаються одним з найбільш корисних видів жирів. Регулярне вживання горбуші, сьомги, кети, нерки, омуль та інших покращує показники вмісту ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) в крові або "хорошого" холестерину. "ЛПВЩ буквально змітає жирові відкладення зі стінок артерії, запобігаючи розвитку атеросклерозу. Дієтологи та медичні експерти радять вживати щонайменше дві порції риби на тиждень", – зазначили в NHS і рекомендували за можливості з'їдати не менш ніж дві порції риби на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, холестерин, який входить до складу клітинних мембран жирів, вкрай необхідний нашому організму для нормального функціонування та зростання.

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