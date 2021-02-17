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Маша Сердюк
Маша Сердюк
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У Франції дозволили їсти за робочим столом в офісі

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Уряд Франції дозволив офісним працівникам їсти на робочому місці. Раніше Трудовий кодекс забороняв це робити.

Заборона на обіди за робочим столом відображала важливість їжі в національній культурі, до пандемії французькі робітники обов'язково виходили з колегами на обід у найближче бістро, передає CNN.

Однак зараз цю норму скасували, щоб стримати поширення COVID-19. Тимчасове правило застосовується до офісів зі штатом більш ніж 50 осіб, у яких планування їдалень не допускає соціальної дистанції. Згідно із законом, під час пандемії люди без масок мають бути на відстані не менше як один метр одне від одного.

У Франції діє справжній культ їжі. Французи не визнають перекусів на ходу, їжа для них насамперед – це насолода. Незалежно від завантаженості робочого дня і дедлайнів, що горять, француз завжди знайде час для повноцінного обіду з двох або трьох страв, які він неспішно з'їсть за красиво сервірованим столом у кафе чи ресторані. Тому новину про те, що тепер можна їсти прямо за робочим столом в офісі, багато хто сприйняв досить скептично.

Французькі ЗМІ намагалися спрогнозувати, який вигляд матиме майбутнє: у пресі прокотилася хвиля мемів зі світлинами, на яких нещасні робітники їдять бутерброди всухом'ятку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Парижі придумали, як урятувати фермерів на карантині: влада організувала збут сільськогосподарської продукції безпосередньо жителям міста через спеціальні попередні замовлення.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
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