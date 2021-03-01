У Франції навчилися вирощувати білі трюфелі

Фахівці Національного інституту сільськогосподарських досліджень Франції (INRAE) вперше в історії зуміли виростити білий трюфель у штучних умовах.

Білий трюфель, який ще називають італійським, зазвичай коштує в 5 разів дорожче за чорний. Раніше його можна було зустріти лише в природних умовах і тільки в певному регіоні Італії, передає телеканал BFMTV.

У рамках дослідницької програми INRAE і розплідників ROBIN вивчалися п'ять плантацій на території Франції у різних кліматичних зонах і різних регіонах. У 2019 році на них вдалося зібрати три білі трюфелі, в 2020 році – вже чотири.

"Урожай грибів виду Tuber magnatum вперше зібрали на плантації за межами географічної зони поширення цих трюфелів", – заявив глава французьких розплідників Брюно Робен.

Так виглядають гриби білого трюфеля. Джерело: italymagazine.com italymagazine.com

До цього моменту у Франції вирощували лише чорний і бургундський трюфель. Ці гриби ростуть у верхніх шарах ґрунту, створюючи симбіотичні співдружності з деревами різних порід. Ростуть вони в певних кліматичних умовах, які забезпечують достатню кількість води протягом вегетаційного періоду з вересня по грудень. Для полювання на трюфелі зазвичай використовують собак і свиней.

Білий трюфель, що також відомий як італійський, вартість якого вп'ятеро більша, раніше можна було зустріти лише в природі, причому в дуже обмеженому географічному ареалі. Результати дослідження показали, що культура розведення білого трюфеля цілком можлива за межами певного географічного регіону.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що один із найбільших і найдорожчих трюфелів у світі вагою 1,5 кілограма знайшов австралієць Стюарт Данбар і його собака.

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