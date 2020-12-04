У Нідерландах почали пекти хліб із вітаміном D

Пекарня з Нідерландів розпочала виробництво хліба з вітаміном D – тим самим, який людина зазвичай отримує завдяки сонячним променям.

Для того, щоб отримати такий хліб, голландські пекарі з компанії Fuite Apeldoorn майже сім років працювали над спеціальною рецептурою випічки. Про це йдеться в статті голландського видання Destentor.nl.

Наразі пекарня Fuite Apeldoorn використовує спеціальне ультрафіолетове світло, додаючи вітамін D у скоринку хліба на заключному етапі випічки, тобто безпосередньо перед упаковкою.

Генеральний директор пекарні Apeldoorn Клаас Фуіте показує буханку хліба. Джерело: © Thomas van Oorschot / Studio 38c

Ліцензію на цей унікальний метод компанія придбала у шведського винахідника, раніше метод був схвалений Європейською організацією з нагляду за безпекою харчових продуктів (EFA).

Високий вміст вітаміну D в хлібі Fit Vita вже підтвердили різні експерти: з'ївши кілька скибочок подібної випічки, людина може отримати рекомендовану добову дозу вітаміну D.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавній аналіз даних показав, що у 80% пацієнтів із важкою формою COVID-19 спостерігався дефіцит вітаміну D.

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