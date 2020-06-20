У книзі ХХ століття знайшли правильний спосіб варити яйця

У мережі з'явився лайфхак, як правильно варити яйця – перед приготуванням їх потрібно трохи потримати в холодній воді.
За словами автора культової книги про їжу "Як приготувати вовка", Мері Френсіс Кеннеді Фішер, випущеної в 1942 році, всі роблять одну і ту ж помилку, коли мова йде про варені яйця, і це пов'язано з температурою води, передає Mirror.
Після того, як потримати яйця в холодній воді, їх варто помістити в воду, доводячи до кипіння на маленькому вогні, – так вони зваряться рівномірно.
Другий спосіб правильного приготування яєць – покласти їх в невелику кастюлю, потім швидко її розігріти, і як тільки вода закипить, дістати яйця. Цей метод Фішет вважає найкращим: блюдо виходить дуже ніжним.
Британські експерти, проаналізувавши книгу, прийшли до висновку, що багато людей у всьому світі звикли варити яйця, просто кинувши їх у воду, проте це неправильний процес. Ті, хто кидає в киплячу воду яйця, вчиняють зовсім необачно, оскільки в такому випадку білок повністю згорнеться, а ось жовток залишиться рідким.
Повідомляється, що багато користувачів мережі неабияк здивувалися правильному процесу, а деякі навіть зізналися, що помічали різницю в приготованому блюді, для якого використовувалися різні підходи.
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