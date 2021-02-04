У Німеччині придумали пиво, яке допомагає боротися з коронавірусом

Німецькі пивовари зварили пиво, яке, за їхніми словами, можна використовувати в боротьбі з коронавірусом замість вакцинації.

Ідея належить Даріо Стієру та Давиду Гертлю. Своє пиво вони назвали Impfstoff, що у перекладі з німецької означає вакцину, пише видання Bild.

За словами хлопців, "їхнє пиво швидко та успішно позбавляє від страху перед COVID-19". Щоправда, від самого коронавіруса напій не захищає, тому пивовари радять бути пильними і дотримуватися заходів безпеки.

"Для максимального ефекту ми рекомендуємо приймати по чотири дози, тобто по чотири банки, кожні чотири години. Тоді пиво рятує від усіх страхів і тривог, пов'язаних із коронавірусом. Якщо результату немає, значить ви неправильно приймаєте наш препарат", – розповів Давид Гертль.

Першу партію напою розкупили за 3,5 години. Хлопці розповіли, що дуже здивовані подібним ажіотажем, оскільки вони зробили пиво жартома і геть не планували заробляти на цій ідеї гроші. Головною метою творців "вакцинаційного пива" було змусити людей посміхнутися.

"З вакцинацією відбувається якийсь хаос, препарату недостатньо, ті, кому необхідно робити щеплення, не хочуть цього робити. Тому ми вирішили дати людям привід посміятися. Ми вже рік не бачимо нічого, крім поганих новин. Хотілося б розірвати це порочне коло", – заявив Даріо стир.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський співак Ед Ширан під час локдауну зайнявся пивоварінням. Він варить пиво для свого домашнього пабу The Lancaster Lock. Заклад Ед відкрив ще в 2017 році, переобладнавши під нього сарай у власному маєтку.

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