У салат або намазати на хліб: весняний рецепт зеленого соусу з йогуртом

Щоб зробити зелений весняний соус, знадобиться менш ніж 10 хвилин, і для цього потрібен йогурт, шпинат і спеції.
Рецепт цієї закуски має грецьке походження, але в кожній країні є і своя варіація такого частування. Ми пропонуємо один із найпростіших і швидких способів зробити оригінальну страву, інструкцією приготування якої поділилося видання Prevention.com.
Інгредієнти:
1 ст. л. оливкової олії;
дрібно порізана 1 маленька цибулина;
великий дрібно подрібнений 1 зубчик часнику;
230 грамів розмороженого листа шпинату, віджатого досуха;
200 грамів грецького йогурту;
гілочка дрібно порізаної свіжої м'яти;
лимонний сік, сіль, перець – за смаком.
Приготування:
Цибулю і часник посмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Нарізаний шпинат змішайте із засмажкою і йогуртом, наприкінці додайте сік лимона, сіль і перець.
Таку заправку можна додавати в салати, намазувати на хліб, а також продовжувати експериментувати, пробуючи її з іншими продуктами.
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