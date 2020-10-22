Вчені назвали продукти, що знижують кров'яний тиск

Зниженню кров'яного тиску сприяють рослинні речовини – флаваноли, які у великій кількості містяться в яблуках, чаї, деяких ягодах і навіть шоколаді.

Як пише CNN, група вчених під керівництвом Університету Редінга вивчила систему харчування більше 25,6 тисяч жителів Британії. Фахівці з'ясували, що знизити тиск в судинах можна за допомогою спеціальної дієти, яка не вимагає особливих обмежень у раціоні.

Серед учасників дослідження, які вживали флаваноли, індекс артеріального тиску був набагато нижчим у порівнянні з тими, хто цими речовинами нехтував. Особливо це справедливо для тих, у кого спочатку був високий кров'яний тиск.

За словами вчених, позитивний вплив флаванолів на артеріальний тиск не поступається за своєю ефективністю повноцінної дієті для гіпертоніків.

Основна проблема в тому, що кількість флаванолів в чашці чаю або яблуці може сильно відрізнятися. Тому дослідники не змогли обчислити оптимальні порції того чи іншого продукту для максимальної користі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що гарячий шоколад цілком може замінити каву при проблемах з гіпертонією і прекрасно стимулює мозок.

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