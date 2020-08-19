Вчені створили смачний і корисний шоколад: секрет формули

Дослідники зі США придумали смачний і одночасно корисний із наукової точки зору шоколад. В особливу формулу створення ласощів вони додали харчові відходи з антиоксидантними властивостями.

Знахідка належить фахівцям із Американського хімічного товариства. Результати експерименту наводить видання Daily Mail.

Вчені заначили, що молочний шоколад – найпопулярніший у всьому світі через солодкість і кремову текстуру, проте це нездорова їжа. Чорний же шоколад має вищий рівень фенольних сполук, які дають антиоксидантні властивості, водночас багато хто не любить його через гіркоту.

Тому дослідники вирішили створити одночасно і корисний, і такий, що має приємний смак, продукт. Під час експерименту вони з'ясували, що для надання молочному шоколаду антиоксидантних властивостей можна додавати в нього шкірку арахісу.

У молочний шоколад дослідники додали екстракт шкірки арахісу (dailymail.co.uk)

Експерти пояснюють, що така ідея виникла після тестування на біологічну активність різних видів сільськогосподарських відходів. Вчені витягли феноли зі шкірки, подрібнивши її в порошок, а після змішали його з шоколадом. Перевірити продукт на смак довірили добровольцям: ніхто з них не вгадав, де звичайний молочний шоколад, а де – з додаванням корисних речовин зі шкірки арахісу.

Зазначається, що спосіб добувати останню дуже дешевий. Зокрема, коли виробники смажать і переробляють арахіс, щоб зробити арахісове масло, цукерки тощо, вони часто не використовують червону шкірку. Так тисячі тонн шкірки арахісу щорічно викидають незважаючи на те, що це чудове джерело антиоксидантів.

Цікаво, що крім арахісової шкірки, вчені також розглядають можливість використання длякдля виготовлення шоколаду кавової гущі, чайного листя й інших харчових відходів із фенольними сполуками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали п'ять продуктів, які можуть зникнути через глобальне потепління. Серед них є і шоколад.

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