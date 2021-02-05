Головна Новини
МоваЯзык

/ Кулінарні новини

Вечеря за 30 хвилин: листковий пиріг із куркою і грибами

1.1т
Читати матеріал російською

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: пиріг із листкового тіста з куркою і грибами. Хоча пирогом це можна назвати лише умовно. По суті, це звичайна запіканка з "шапочкою" із тіста. Курку для начинки можна взяти як сиру, так і копчену або печену.

  • куряче філе – 500 г

  • печериці – 350 г

  • заморожений горошок – 1 склянка

  • листкове тісто – 2 листи

  • вершкове масло – 2 ст. л.

  • борошно – 2 ст. л.

  • вершки – 1 склянка

  • яйце – 1 шт.

  • олія – 2 ст. л.

  • сіль і перець – на смак

Пиріг може стати як повноцінною вечерею, так і легким перекусом.

Пиріг може стати як повноцінною вечерею, так і легким перекусом. Джерело: australianmushrooms.com.au

australianmushrooms.com.au

  1. Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками, нарізати невеликими кубиками. Викласти в нагріту і змащену олією пательню, посолити, поперчити. Смажити на сильному вогні, поки не підрум'яниться.

  2. Дістати курку зі сковороди, замість неї викласти нарізані гриби, смажити на сильному вогні 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Готові гриби перекласти в миску з куркою.

  3. У сковороді розтопити вершкове масло і поступово додавати борошно, постійно помішуючи, щоб борошно не взялося грудками. Коли масло з борошном перетворяться на однорідну масу, поступово почати вливати вершки, теж постійно помішуючи.

  4. Повернути курку і гриби на сковороду, додати заморожений горошок, посолити і поперчити. Тушкувати все разом на повільному вогні, постійно помішуючи, кілька хвилин, поки соус не загусне.

  5. Перекласти суміш у форму для запікання. Накрити форму листковим тістом, загорнувши краї так, щоб запечатати начинку. Наколоти тісто виделкою і змастити збитим яйцем за допомогою кулінарного пензлика.

  6. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати поки тісто не підрум'яниться.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найпоширеніші помилки, яких припускаються люди під час приготування страв удома.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
вечеря за 30 хвилин рецепт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz