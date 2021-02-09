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Вечеря за 30 хвилин: запечений камамбер із хрусткими тостами

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Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як запекти сир камамбер із травами і часником – ця страва стане чудовою закускою під вечірній келих вина.

Для приготування найкраще брати камамбер у дерев'яній коробочці: в ній зручно запікати сир. Якщо ви не знайдете сир в коробці, не біда, просто тоді запікати треба буде у жаростійкому посуді. Ми даємо вам універсальний рецепт запеченого сиру, замість камамберу ви можете взяти будь-який інший м'який сир з білою цвіллю: брі, шаурс, нешатель, камбоцола та інші.

За бажанням сир можна полити медом.

За бажанням сир можна полити медом. Джерело: thepetitecook.com

thepetitecook.com

  • камамбер – 1 головка

  • часник – 3 зубчики

  • розмарин або чебрець – 2-3 гілочки

  • оливкова олія – 1 ч. л.

  • хліб – для подачі

  • мед або джем – для подачі

  1. Духовку нагріти до 200 градусів.

  2. Сир розпакувати. Якщо ви купили в дерев'яній коробочці, поверіть його після розпакування назад у коробку. Якщо ви купили камамбер у паперовій упаковці, зніміть обгортку і викладіть сир у змащену олією форму.

  3. Часник почистити, розрізати кожний зубчик навпіл.

  4. Гострим ножем зробити сіточку на скоринці з цвілі. У отвори вставити зубчики часнику і гілочки чебрецю або розмарину. Скропити оливковою олією.

  5. Поставити в нагріту духовку і запікати 10-15 поки центр сиру не почне плавитися.

  6. Поки сир запікається, хліб викласти на розпечену сковороду без масла і підсушити його з двох сторін.

  7. Готовий сир подавати гарячим, сервірувати хрустким хлібом, медом або джемом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про помилки, яких багато людей припускаються під час приготування картопляного пюре: британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг дав три ради, які допоможуть приготувати страву повітряної консистенції.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт вечеря за 30 хвилин
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