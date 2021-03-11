Вулична їжа за $1: що можна скуштувати в різних країнах світу

Журналісти видання BuzzFeed розповіли, яку вуличну їжу в усьому світі можна придбати лише за один долар.

У своєму відео-огляді вони показали їжу з різних куточків планети, яка коштує менш ніж $1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нью-Йорк, США. Хот-дог – класична довга булочка з однією сосискою з кетчупом і гірчицею.

Токіо, Японія. Таякі – пиріжок у формі рибки з начинкою з червоної квасолі.

Мехіко, Мексика. Гуахалота – бутерброд з хліба, який готують на кукурудзяному тісті тамал. Тамал зазвичай начиняють м'ясним фаршем, сиром, фруктами або овочами.

Шанхай, Китай. Смажені булочки – невеликі кульки з рисового тіста з начинкою зі свинини. У порції шість штук.

Мадрид, Іспанія. Чурос – заварне тісто, смажене у фритюрі. У відео страву чомусь назвали porro.

Мумбай, Індія. Пав Бхаджі – овочеве пюре з нутом, подається зі свіжою булочкою, вимоченою в топленому вершковому маслі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про млинці з усього світу, а також ділився підбіркою страв, які можна приготувати із синьої капусти: суп, салати, голубці, веганські стейки та багато іншого.

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