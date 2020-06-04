Як дізнатися, чи зіпсувалася риба, сир та інші продукти: корисні поради

Всупереч поширеній думці, закінчення терміну придатності, зазначеного на таких продуктах, як риба, сир, яйця, майонез, насправді не є надійним способом визначення їхньої якості. Для цього краще покладатися на свій зір і нюх.

OBOZREVATEL разом з thedailymeal.com пропонує ознайомитися з корисними порадами, які допоможуть зрозуміти, що і коли потрібно викинути.

Масло

Масло стає шовковистим, якщо зберігати його при кімнатній температурі. Але в таких умовах воно може перебувати до 2 тижнів. Коли масло зіпсується, смак буде трохи гірким, а запах – кислим.

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Хліб

Хліб зберігає свою свіжість протягом 3-5 днів після відкриття упаковки, але його можна вживати навіть після цього, поки не з'явиться цвіль. Потрібно враховувати, що пористі продукти, такі як хліб, часто забруднюються під поверхнею. Це означає, що потрібно викидати його відразу ж, як з'явиться хоч одна запліснявіла пляма.

Яйця

Багатьом відомо: якщо яйце погане, воно плаває у воді, а якщо хороше, то опускається на дно. За словами Міністерства сільського господарства і безпеки харчових продуктів (США), в цьому є частка правди. Якщо яйце плаває, це означає, що воно старе. Але перед тим, як викидати, можна перевірити ще раз, розбивши його в миску. Зіпсоване яйце матиме дивний запах.

Молоко

Найкращий спосіб визначити, чи зіпсувалося молоко – використати свої рецептори. До деяких найпоширеніших ознак можна віднести грудкувату текстуру, знебарвлення і гострий кислий запах.

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Твердий сир

Твердий сир, такий як пармезан або пекоріно романо, зберігається набагато довше, ніж м'який. Вважається, що він зіпсувався, якщо з'явилася глибока цвіль по всьому шматку. Згідно даних Міністерства сільського господарства США, якщо твердий сир має тільки плями поверхневої цвілі, можна обрізати край та обернути решту свіжим папером.

М'який сир

Для м'яких сирів, таких як вершковий або моцарела, будь-яке зростання цвілі є достатньою причиною для відмови від вживання. Це також відноситься до пакетів з тертим сиром – якщо всередині видно цвіль, необхідно викинути всю упаковку.

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Сире червоне м'ясо

Якщо в холодильнику є кілька шматків червоного м'яса, які не встигли приготувати, не варто лякатися, якщо вони трохи знебарвилися. Але якщо на додаток до зміни кольору з'явився неприємний запах, а м'ясо стало липке на дотик, пора викидати.

Цибуля

Цибулю необхідно зберігати в добре провітрюваних місцях подалі від вологи. В ідеалі підійде солом'яний кошик. Якщо на ній з'являться м'які плями, це може бути ознакою того, що порушено умови зберігання.

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Часник

Необхідно завжди купувати цілий, неочищений часник – він не тільки смачніший, а й довше зберігається. Щоб дізнатися, чи зіпсувався часник, варто пошукати темні або зелені плями, які є ознаками гнилі. Також його можна просто стиснути – якщо занадто м'який, слід викинути.

Риба

Сира риба зберігається в холодильнику тільки пару днів. Якщо вона приготована, термін збільшується до 5-7 днів. Сира, але заморожена риба, куплена в магазині, може зберігатися від 4 до 6 місяців. Ознаки псування включають в себе слизову плівку, яка з'являється на рибі, дуже сильний рибний запах або будь-які ознаки знебарвлення. На лососеві, наприклад, після закінчення терміну придатності помітні темні або білі плями.

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Курка

Приготовану курку, здебільшого, слід викинути приблизно через 4 дні, так як на ній починають рости бактерії. Також ознакою того, що вона зіпсувалася, є кислий запах, слиз або м'яка текстура.

Майонез

Хоча майонез довго зберігається в холодильнику, є кілька речей, на які варто звернути увагу. Коли він починає псуватися, починає виглядати жовтим замість свого звичайного кремово-білого кольору, а також стає блискучішим, ніж зазвичай. Ще одна яскрава ознака – цвіль. Якщо вона з'явилася, потрібно викинути всю банку або упаковку.

Піца

Піцу, як і більшість приготованих страв, не слід залишати без холодильника більше, ніж на 2 години. Після цього починають розростатися харчові бактерії. Однак в холодильнику її можна зберігати до 4 днів.

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Фрукти

Свіжі фрукти можуть зберігатися протягом декількох днів, в залежності від їх виду і зовнішнього стану. Ознаки перестиглого плоду варіюються в залежності від фрукта. Банани – особливий випадок, оскільки їх можна перетворити, наприклад, в банановий хліб. Але яблука, груші, апельсини і кісточкові фрукти стають надмірно м'якими, коричневими і можуть супроводжуватися цвіллю.

Ягоди

Полуниця, чорниця та інші ягоди стають зморшкуватими, якщо зберігати їх занадто довго. Коли з'являється цвіль, потрібно відразу ж викидати всю коробку. Знаючи, що не знадобляться всі ягоди відразу, можна покласти їх в морозильник для смузі.

Трави

Є два типи трав – м'які та жорсткі. До м'яких відноситься м'ята, кінза і базилік. Якщо їхнє листя зав'яло або почорніло, значить воно зіпсувалося. Тверді трави включають в себе розмарин, орегано та чебрець і мають більш жорстке стебло, яке можна зламати. Коли вони псуються, листя висихає і змінює колір із зеленого на жовтий або коричневий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свіже м'ясо, кісточки яблук, квасоля, картопля – це продукти, які можна вживати тільки після термічної обробки.

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