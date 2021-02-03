Як обрати вино, якщо ви в ньому не розбираєтеся

Гвинтовий корок нічим не гірший за звичайний, а гарна яскрава етикетка зовсім не означає, що вино у цій пляшці буде якісним і смачним.

Редакція FoodOboz розповідає, на що слід звертатися увагу при виборі вина в магазині. І в якому випадку краще поставити пляшку назад на полицю.

Пляшка

Точніше, товщина скла пляшки. Існують легкі та важкі пляшки. Легкі – з тонкими стінками: у такі пляшки розливають вино, яке треба випити протягом 1-2 років. У важкі пляшки з товстого скла (зазвичай коричневого або темно-зеленого кольору) розливають вино тривалої витримки.

Корок

Існує міф, що хороше вино може бути закупорено лише натуральним корком. Це не правда. Класичний корок підходить для вин довгої витримки, оскільки натуральний матеріал, з якого зроблена пробка, пропускає кисень у пляшку, допомагаючи тим самим вину розвиватися і "старіти". Однак для легкого вина з невеликою витримкою відмінно підійде гвинтовий корока: він зручніше (не треба шукати штопор, ага) і захищає вино від коркової хвороби, яка надає напою неприємний запах цвілі.

Гвинтовий корок не означає погане вино. Джерело: unsplash.com

Колір

Тут слід пам'ятати, що червоні вина з віком світлішають, а білі – темнішають. Тому якщо ви тримаєте в руках червоне вино дворічної витримки теракотового або навіть бурого кольору, поставте пляшку назад на полицю. Рожеві вина теж змінюють колір із часом: вони можуть бути абсолютно різних відтінків рожевого, однак при цьому не повинні мати оранжевий або цегляний колір. Крім того, вино не має бути мутним. Якщо ви бачите, що вино не кристально чисте, а з якимось осадом або пеленою, радимо пройти повз такої пляшки.

Етикетка

Так, ми знаємо, як сильно привертають увагу яскраві етикетки на винних пляшках, проте це не більше, ніж маркетинговий хід. Класний дизайн етикетки зовсім не означає, що вміст пляшки вам сподобається.

На винній етикетці треба знайти три важливих пункти, прочитати їх (якщо, вони звичайно, є) і тоді вже зі спокійною душею йти на касу.

Міцність вина. Це потрібно для того, щоб дізнатися, наскільки вино солодке. Сухі вина, як правило, мають меншу міцність.

Сорт вина і країна-виробник. На етикетці повинен вказуватися сорт винограду, з якого зроблено це вино і регіон, в якому цей виноград, власне, вирощували. І так, не відмовляйтеся від пляшки, якщо на етикетці написано слово "виноматеріал". Виноматеріал – це технічний термін, який насправді означає те ж саме вино з натурального винограду до того, як його розіллють у пляшки.

Рекомендації по поєднанню вина та їжі. Якщо на етикетці зазначено, що вино відмінно поєднується з пастою або з якимись іншими універсальними стравами, значить, смак у нього – нейтральний, без яскраво вираженої нотки. Якщо ви хочете особливе вино, на винній етикетці шукайте конкретні типи страв, з якими воно поєднується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кореї придумали робота, який вміє наливати вино в келихи, накривати на стіл і мити посуд. Також робот вміє розпізнавати об'єкти: за допомогою штучного інтелекту він визначає, що за об'єкт знаходиться перед ним, а також з якого матеріалу він зроблений.

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