Як побороти жагу до солодкого: озвучено 10 простих способів

Продукти з низьким глікемічним індексом або високим вмістом хрому, ванільні запахи та фізичні вправи – це лише частина способів, завдяки яким можна побороти жагу до солодкого.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 10 способами, опублікованими на thehealthsite.com, які допоможуть позбутися цукрової залежності.

Їсти більше продуктів з низьким глікемічним індексом (GI)

Жага до солодкого часто є ознакою того, що рівень цукру в крові не збалансований. Щоб це виправити, потрібно їсти потроху та часто (невеликі закуски протягом дня). При цьому важливо вибирати продукти з низьким глікемічним індексом, які повільно виділятимуть енергію. Йдеться про некрохмалисті овочі, горіхи, бобові та складні вуглеводи, такі як овес та коричневий рис.

Стабілізувати рівень цукру в крові з допомогою хрому

Мінеральний хром стабілізує рівень цукру в крові. Тим, у кого спостерігається регулярне та інтенсивне бажання з'їсти щось солодке, потрібно врахувати, що це може бути ознакою його низької кількості в раціоні. Щоб розв'язати цю проблему, слід збільшити споживання таких продуктів, як яблука, броколі, гриби, спаржа, цільні зерна та виноградний сік.

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Зосередитися на перевагах скорочення цукру в дієті

Іноді буває важко зберігати рішучість в скороченні споживання цукру. Однак необхідно зосередитися на тих перевагах, які можна отримати, щоб залишатися мотивованими.

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили, що цукор може змінити здатність вивчати і запам'ятовувати інформацію, в той час як дослідження показали, що він так само шкідливий для організму, як алкоголь і сигарети. Крім того, високий рівень цукру в крові може викликати процес глікірування, який пошкоджує колаген, приводячи до обвислої шкіри та зморшок.

Використовувати ванільний аромат

Тим, хто бореться з постійною пристрастю до цукру, слід використовувати парфуми, освіжувач повітря або свічку з ароматом ванілі. Дослідження, проведене в лікарні Святого Георгія на півдні Лондона, показало, що нанесення ванільних плям на руки учасників значно знижує їхній апетит до солодких продуктів і напоїв. Вважається, що запах ванілі може допомогти придушити жагу до солодких продуктів.

Зробити дні приємнішими

На думку дослідників, полудень – це найнебезпечніший час для жаги: 62% людей порушують дієту саме в середині дня. Вчені також виявили, що стрес і нудьга були найпоширенішими причинами порушення дієти.

Вибрати здорові та поживні альтернативи

Важко встояти перед вживанням цукру, якщо близькі люди їдять різні солодощі. Замість того, щоб почуватися обділеними, слід вибирати смачні та корисні для здоров'я закуски. Як варіант, можна приготувати фруктовий салат, перекусити цільнозерновими крекерами або спробувати фрукти з натуральним йогуртом.

Підвищити рівень щастя

Вживання в їжу вуглеводів запускає викид гормону серотоніну, тому часто хочеться солодкого, коли з'являється відчуття пригніченості. Щоб природним чином підвищити рівень серотоніну, необхідно використовувати ефірні масла, що поліпшують настрій, такі як неролі та лимон, або проводити більше часу на сонці або в компанії друзів.

Зроби себе щасливим Getty

Збільшити рівень енергії за допомогою вправ

Одна з причин, завдяки якій з'являється жага до цукру, полягає в тому, що не вистачає енергії. У той час як фізичні вправи можуть бути останнім, що хочеться робити, регулярне фізичне навантаження здатне збільшити енергетичний рівень природним чином. Вправи також допоможуть почуватися добре, що спонукатиме дбати про фігуру та опиратися бажанню з'їсти солодке.

Визначити тригери

Щоб допомогти подолати жагу до цукру і не піддаватися спокусі, потрібно визначити закономірності своєї цукрової залежності та уникати тих речей, які її викликають. Наприклад, тим, хто зазвичай купує солодку каву по дорозі на роботу, слід спробувати вибрати інший маршрут, подалі від улюбленого кафе. Якщо бажання з'їсти солодке викликане стресом, необхідно знайти більш здоровий спосіб впоратися зі своїми емоціями.

Виключити дієтичні напої

Дієтичні напої можуть здатися ідеальним рішенням для тих, хто бореться з жагою до солодкого. Проте, хоча вони вважаються низькокалорійними, дослідження Техаського наукового центру охорони здоров'я в Сан-Антоніо показали, що вживання таких напоїв може фактично збільшити обсяг талії та призвести до збільшення ваги. Це пов'язано з тим, що штучні підсолоджувачі викликають апетит і погіршують ситуацію.

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