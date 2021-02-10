Як правильно різати цибулю, щоб не було сліз: 5 порад від шефів

Британські шеф-кухарі поділилися лайфхаками, які дозволяють різати велику кількість цибулі без сліз.

Головна проблема полягає в тому, що під час нарізки цибуля виділяє речовину, яка дратує слізні залози в очах і автоматично змушує людей плакати. Щоб цього уникнути, необхідно знизити кількість цих речовин.

Журналісти видання Express опитали кілька шеф-кухарів, і вони поділилися лайфхаками, які дозволяють їм легко нарізати велику кількість цибулі для тієї чи іншої страви.

Отже, для того, щоб без сліз різати цибулю, треба:

Охолодити цибулю. Хімічні речовини, від яких сльозяться очі, легше поширюються в теплі. Тому перед початком приготування кухарі радять потримати цибулю в холодильнику 30 хвилин або в морозилці 10 хвилин. Холод заморозить речовину, яку виділяє овоч, і цим самим знизить рівень його впливу на слізні залози.

Замочити цибулю у воді. Тільки попередньо відріжте кінчик цибулини: вода витягне кислоту, що подразнює очі. Однак майте на увазі, що в такому випадку ви ризикуєте позбавити овоч його насиченого смаку.

Наточити ніж. Різати цибулю кухарі радять лише дуже гострим, добре заточеним ножем. Тупі ножі ламають структуру цибулини, а чим менше ламається цибуля при нарізці, тим менше виділятимметься ферменту, який подразнює очі.

Провітрити приміщення. Відкрийте вікна під час нарізання луку або ввімкніть вентилятор. Потік повітря буде здувати пари хімічної речовини і вашим очам буде набагато легше "дихати".

Надіти окуляри. Так-так, існують спеціальні окуляри для нарізання луку. Їх, як правило, використовують люди з дуже чутливими очима. І ви теж можете.

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