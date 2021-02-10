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Як правильно різати цибулю, щоб не було сліз: 5 порад від шефів

4.4т
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Британські шеф-кухарі поділилися лайфхаками, які дозволяють різати велику кількість цибулі без сліз.

Головна проблема полягає в тому, що під час нарізки цибуля виділяє речовину, яка дратує слізні залози в очах і автоматично змушує людей плакати. Щоб цього уникнути, необхідно знизити кількість цих речовин.

Журналісти видання Express опитали кілька шеф-кухарів, і вони поділилися лайфхаками, які дозволяють їм легко нарізати велику кількість цибулі для тієї чи іншої страви.

Отже, для того, щоб без сліз різати цибулю, треба:

  • Охолодити цибулю. Хімічні речовини, від яких сльозяться очі, легше поширюються в теплі. Тому перед початком приготування кухарі радять потримати цибулю в холодильнику 30 хвилин або в морозилці 10 хвилин. Холод заморозить речовину, яку виділяє овоч, і цим самим знизить рівень його впливу на слізні залози.

  • Замочити цибулю у воді. Тільки попередньо відріжте кінчик цибулини: вода витягне кислоту, що подразнює очі. Однак майте на увазі, що в такому випадку ви ризикуєте позбавити овоч його насиченого смаку.

  • Наточити ніж. Різати цибулю кухарі радять лише дуже гострим, добре заточеним ножем. Тупі ножі ламають структуру цибулини, а чим менше ламається цибуля при нарізці, тим менше виділятимметься ферменту, який подразнює очі.

  • Провітрити приміщення. Відкрийте вікна під час нарізання луку або ввімкніть вентилятор. Потік повітря буде здувати пари хімічної речовини і вашим очам буде набагато легше "дихати".

  • Надіти окуляри. Так-так, існують спеціальні окуляри для нарізання луку. Їх, як правило, використовують люди з дуже чутливими очима. І ви теж можете.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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