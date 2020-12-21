Як приготувати гуся на Різдво: поради, лайфхаки, рецепти

Наближається католицьке Різдво (а там не за горами Новий рік і православне Різдво), пора задуматися про святкове меню.

У ці зимові свята редакція FoodOboz пропонує вам приготувати цілого гуся і ділиться з вами порадами і лайфхаками, які допоможуть правильно вибрати птицю, а також приготувати її так, аби м'ясо було м'яким і соковитим. І розповідає, як запікати гуся в духовці з яблуками, апельсинами, айвою, сухофруктами або медом і часником.

Як правильно вибрати гусака?

Мабуть, найпоширеніше питання. Якщо ви купуєте на ринку, обирайте не сильно старого птаха: молодого гусака можна відрізнити по м'яким лапам жовтого кольору з дрібними м'якими лусочками. У старого гуся лапи яскравіші та грубіші на вигляд, з жорсткими перетинками.

Кістки у молодого гусака гнучкі, жир – світлий, шкіра – світла, суха і без плям, а м'ясо – пружне на дотик і після натискання приймає колишню форму. Жир старого гуся відрізняється жовтуватим кольором, а шкіра у такого птаха, як правило, темна, а м'ясо жортскувате на дотик. Крім того, звертайте увагу на запах: у хорошого свіжого птаха він має бути приємним, у жодному разі не затхлий чи хімічний.

Звертайте увагу також на вагу тушки. Не радимо брати птицю важче чотирьох кілограм: такий гусак, швидше за все, старий або відгодований за допомогою стимуляторів росту. Для запікання оптимальний гусак вагою від 2 до 4 кг, його цілком вистачить, щоб нагодувати 6–8 осіб.

Не радимо брати птицю важче чотирьох кілограм. Джерело: raymondblanc.com

Якщо ви вирішите купите гусака в магазині, звертайте увагу на упаковку: вона має бути цілою, без пошкоджень, а на етикетці має бути присутня повна інформація про виробника і термін придатності. Саме м'ясо повинно бути свіжим і здоровим на вигляд, "однотонного" кольору, без плям.

Як правильно приготувати гусака в духовці?

Друге найпоширеніше питання. Гусь відрізняється товстою шкірою і великою кількістю жиру, у зв'язку з чим м'ясо може або не пропектися, або бути з неприємним жирним присмаком, або вийти сухим і жорстким.

Щоб цього уникнути, радимо вам дотримуватися кількох правил:

Обов'язково добре промийте гусака холодною водою і обсушіть паперовими рушниками.

Уважно огляньте тушку, щоб переконатися, що на ній немає пір'я та будь-яких нутрощів. Якщо є, видаліть.

Зріжте з птаха зайвий жир на шиї, черевці та гузку.

Оберніть фольгою або зріжте крайні фаланги на крилах, аби вони не згоріли.

Замаринуйте гуся. Так м'ясо вийде більш м'яким і соковитим. Рецепт маринаду – на ваш власний розсуд, головне, щоб в цьому маринаді птах маринувався в холодильнику не менше 8-10 годин.

Маринуйте порожню птицю і фаршируйте її безпосередньо перед тим, як будете ставити в духовку.

Наповнюйте тушку фаршем приблизно на дві третини: щільно набитий гусь погано пропечеться.

Обов'язково зашейте черевце нитками або скріпіть зубочистками, щоб начинка не випала в процесі запікання.

Фаршируйте гусака приблизно на дві третини, щільно набита птах погано пропечеться. Джерело: thewoksoflife.com

Скільки запікати гусака за часом?

Тут все просто: чим більший і старший гусь, тим довше доведеться його запікати. Для того, щоб правильно розрахувати час приготування, помножте вагу птиці в кілограмах на 50 хвилин.

Рецепти гусака в духовці

Гусь ідеально поєднується з різними фруктами, які надають йому кислинку і солодкуватий післясмак. Тому радимо начиняти птицю яблуками, айвою, апельсинами та навіть сухофруктами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про соуси, які можуть замінити майонез в новорічних салатах, ділився з вами рецептами олів'є без м'яса і докторської ковбаси, а також писав про салати, які стануть прекрасною альтернативою радянським стравам на новорічному столі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram