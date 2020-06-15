Як приготувати піцу без борошна: розкрито 5 корисних рецептів

Головною особливістю корисної піци є відсутність борошна та стандартного тіста. Замість цього використовується курка, кіноа, шпинат, батат і навіть кольорова капуста.

За словами дієтолога Марти Морено, борошно – це продукт, яким не слід зловживати. В даний час воно і так надмірно використовується, проте харчування повинно ґрунтуватися на свіжих продуктах. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з добіркою з 5 корисних рецептів, опублікованих на abc.es.

Інгредієнти:

Приготування:

Витягнути та додати всі інгредієнти. Запікати при 180 °С протягом 5-10 хвилин.

Перекласти суміш на папір для випічки та розрівняти до кінцевого стану (можна використовувати ложку). Поставити в духовку на 20 хвилин.

Якщо вона надто волога, слід промокнути її кухонним папером, щоб ввібрати зайву рідину, а потім змішати з іншими інгредієнтами.

Цвітну капусту подрібнити в м'ясорубці (її не потрібно сильно перебивати, вона повинна залишитися у вигляді рисових зерен).

Інгредієнти:

Сіль і перець за смаком

Для начинки:

До улюбленого томатного соусу можна додати такі комбінації продуктів, як: ананас і свинина, рукола з хамоном Серрано і томатами черрі або асорті з овочів.

Приготування:

Додавши те, що найбільше подобається, піцу потрібно знову поставити в духовку до повної готовності. Останнім штрихом стане вибір режиму "гриль".

Коли основа буде добре зніматися, можна перевернути її перед тим, як викладати інші інгредієнти.

Почекати, поки підсмажиться (близько 10-15 хвилин).

Поставити в духовку, нагріту до 180 ºC.

Збити все в кухонному комбайні (або за допомогою міксера) і викласти на попередньо змащений оливковою олією папір для випічки.

Інгредієнти:

Для начинки:

Приготування:

Нарізати курку та помістити її в кухонний комбайн.

Додати сир, сіль і спеції, потім збити до однорідного стану.

Накрити пергаментним папером і змастити невеликою кількістю оливкової олії.

Помістити суміш на папір і накрити зверху іншим шаром паперу.

За допомогою качалки акуратно розкатати, щоб сформувати плоску основу (можна зробити її круглою або прямокутною).

Видалити папір зверху і, якщо є бажання, обрізати край ножем, щоб зробити красивішу форму.

Випікати 10 хвилин при температурі 180 °C в попередньо розігрітій духовці.

Вийняти та розподілити томатний соус на основі, а потім додати сир, шинку та зробити отвір в центрі, щоб помістити яйце. Приправити яйце сіллю, а решту – орегано.