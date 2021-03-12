Як приготувати повітряне пюре: покроковий рецепт від судді "МастерШеф"

Шеф-кухар і суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати ніжне повітряне картопляне пюре. На своїй сторінці в Instagram він виклав докладний рецепт, а також дав кілька професійних порад.

Головний секрет шефа полягає в тому, щоб взяти картоплю, багату на крохмаль, відварити її й перетерти через сито, а не чавити товкачкою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звісно, це не швидкий рецепт на кожен день, але виділіть час і приготуйте. Рідні будуть у захваті", – написав Ярославський.

Пропорції для ідеального кремового пюре:

варена перетерта картопля – 100 г

вершки 30% – 50-60 мл

вершкове масло – 40 г

молоко – 25 мл

мускатний горіх – дрібка

Картоплю краще брати однакового розміру. Почистити й цілу відварити в підсоленій воді. Варити під кришкою на повільному вогні, Ярославський каже, що це займає в нього приблизно 40 хвилин.

Злити воду і 2-3 хвилини обсушити картоплю в тій самій каструлі на плиті. Потім відразу ж, поки картопля гаряча, перетерти її через сито – так крохмаль не затягнеться в клейстер.

Відразу ж додати гаряче молоко й перемішати – інакше картопля підсохне і її знову треба буде перетирати через сито. До речі, таку картоплю можна зберігати як напівфабрикат у холодильнику: дістати за необхідності й продовжити готувати пюре далі.

На сковорідку влити вершки і додати вершкове масло. Нагріти, додати картоплю, мелений мускатний горіх і все добре розмішати в однорідну масу силіконовою або дерев'яною лопаткою.

Коли пюре за консистенцією буде як сметана, це означає, що воно готове. Тут треба скуштувати на смак і за необхідності додати сіль.

"Їсти треба одразу, поки воно гаряче. Якщо пюре охололо, можна його розігріти на сковороді, додавши трохи молока або води", – зазначив Ярославський.

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