Як приготувати спагетті з цукіні: 3 ідеї та рецепт

Ми любимо спагетті, ми їмо їх з тисячею різних приправ. Однак, спробувавши з кабачками, ви не зможете забути їх ніжний та легкий смак. Проста основа з двох інгредієнтів може створити незабутні та прості в приготуванні страви.

Перш ніж викласти детальний рецепт одного з них, lacucinaitaliana.it

пропонує кілька оригінальних ідей різних смакових поєднань кабачків.

Цукіні та кабачки чудово поєднуються зі спагеті Getty

З соусом песто

Песто та кабачки - це ідеально збалансоване поєднання. Щоб страва була ідеальною, наріжте тонкими смужками кабачки та обсмажте їх на сковороді з маслом і сіллю до готовності. Якщо ви любите легкі аромати, можете приготувати кабачки на пару. Як тільки кабачки будуть готові, зваріть спагетті, процідіть і приправте соусом песто, додаючи кабачки в кінці. Цей рецепт ідеально підходить для літа, тому що страву можна подавати трохи теплою!

З креветками

Креветки та кабачки - гарна класика комбінацій, які ми хотіли б запропонувати також у версії для спагетті. Оскільки час приготування кабачків перевищує час приготування креветок, ми рекомендуємо починати готувати на сковороді з маслом, зубчиком часнику та кабачками. Додамо креветок за хвилину до того, як вимкнути вогонь. Після змішування ви отримаєте креветки та обсмажені кабачки.

З смаженими цукіні

Спагеті та кабачки – так, але смажені! Це відповідь самим ненажерливим гурманам, які не зможуть встояти перед хрустом тонких і смажених нарізаних цукіні, посолених і залишених в спокої з кількома листками свіжої м'яти, які будуть додані в класичні спагетті з часником, олією та перцем чилі. Ця страва повна характеру та дуже проста в приготуванні, без якої, повірте, ви більше не зможете.

Паста з цукіні

Рецепт

Паста з цукіні https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-e-zucchine-2/

Складові

300 г спагетті

200 г кабачків

60 г цибулі

4 жовтки

тертий сир пармезан

оливкова олія першого віджиму

сіль

Приготування

Обсмажте нарізану цибулю та нарізані кабачки в оливковій олії. Жовтки збийте в мисці з дрібкою солі та 2 столовими ложками пармезану. Зваріть спагеті аль денте, відкиньте на друшляк, перенесіть їх в миску з жовтками, додайте обсмажені цукіні, перемішайте та подавайте.

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