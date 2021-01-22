Рослинне молоко: у чому його користь і як приготувати вдома

Непереносимість лактози і відмова від продуктів тваринного походження – два основні мотиви відмови від молока.

Якщо з якоїсь причини ви не хочете пити звичайне молоко, але душа все ж таки вимагає латте і капучіно, радимо вам спробувати каву з рослинним молоком. Тим паче, що приготувати в домашніх умовах його зовсім нескладно.

Мигдальне молоко робиться з сирого мигдалю. Джерело: ivesimplyhealthy.com

Мигдальне молоко

Найпопулярніша альтернатива звичайному молоку. Своїм складом мигдальне молоко дуже схоже на материнське: в ньому міститься багато заліза, а також вітамінів C і D, які дуже важливі для росту і здоров'я дітей. Крім того, мигдальне молоко називають джерелом білка, ліпідів і клітковини. Таке молоко нормалізує травлення і не завантажує шлунок.

Мигдальне молоко можна додавати в каву, варити на ньому каши, додавати в різні смузі, а також готувати з нього млинці і випічку.

сирий мигдаль – 1 склянка

мінеральна вода без газу – 4 склянки

вода для замочування

Мигдаль залити водою і залишити на ніч. Вранці промити горіхи, перекласти в блендер, додати воду і добре збивати пару хвилин. Отриману білу густу рідину процідити через марлю або дрібне сито. Мигдальне молоко готове.

За цією схемою можна приготувати рослинне молоко з будь-яких горіхів: волоських, фісташок, лісових.

Лайфхак. Не викидайте макуху, який залишиться в марлі. Розкладіть її на сухій поверхні та підсушіть – у вас вийде мигдальне борошно, з якого можна готувати різні десерти.

Кокосове молоко можна додавати в каву і варити на його основі супи. Джерело: healthline.com

Кокосове молоко

У кокосовому молоці міститься багато поліненасичених жирів – зокрема, незамінні для нашого організму омега-3, омега-6 і омега-9. А вони, як відомо, дуже корисні для метаболізму. І так, не плутайте кокосове молоко з кокосовою водою. Кокосова вода – рідина, що знаходиться всередині кокосових горіхів, а молоко треба готувати з м'якоті кокоса.

Кокосове молоко можна додавати в каву, готувати з ним різні соуси і веганські десерти, а також індійський каррі і суп Том Ям.

кокос – 1 шт.

мінеральна вода без газу – 3 склянки

Кокос почистити, дістати м'якоть. Скласти її в блендер, залити водою і добре збити. Отриману рідину процідити через марлю. Макуху з марлі висушити і використовувати як борошно.

Лайфхак. Якщо додати в два рази менше води, у вас вийдуть густі кокосові вершки. В охолодженому вигляді такі вершки стануть пісною альтернативою йогурту.

Рисове молоко добре підходить для приготування молочних каш. Джерело: wholenewmom.com

Рисове молоко

Рисове молоко багате на вітамін В, який корисний для циркуляції крові, метаболізму та нервової системи. Також рисове молоко благотворно впливає на травну систему, а високий рівень вуглеводів і цукру в рисовому молоці робить його добрим джерелом енергії.

Крім того, це молоко вважається гіпоалергенним. Багато людей страждають алергією на сою, кокос і горіхи, а от алергія на рис зустрічається дуже рідко.

Рисове молоко добре підходить для приготування молочних каш.

рис – 100 г

вода – 950 мл + для замочування

Рис добре промити. Замочити на ніч, повністю покривши водою. Вранці злити воду і ще раз добре промити зерна. Скласти рис у блендер, додати 1/4 частини води, подрібнювати пару хвилин. Перелити суміш у каструлю, поставити на середній вогонь і дати трохи загуснути, постійно помішуючи. Зняти з плити і, не припиняючи мішати, поступово влити воду, що залишилася. Процідити молоко і перелити в банку з щільною кришкою.

Лайфхак. Для рисового молока підійде як білий, так і коричневий рис. Однак молоко з бурого рису вийде більш насиченим.

З соєвого молока виходять відмінні пісні десерти. Джерело: wellandgood.com

Соєве молоко

Соєве молоко містить велику кількість рослинного білка, а також є джерелом лецитину і вітаміну Е, а ще містить ізофлавони, які за своєю функцією схожі на жіночий гормон естроген. Ізофлавони запобігають раку молочної залози і покращують стан шкіри.

Із соєвого молока можна готувати смузі, омлети, оладки, веганське морозиво та випічку.

соєві боби – 1 склянка

вода – 1 літр

Сою замочити на ніч. Вранці промити руками під проточною водою і почистити від лушпиння. Очищену сою скласти в блендер, залити невеликою кількістю води (так, щоб вона трохи покривала боби). Подрібнити до гладкої однорідної маси. Отриману суміш перелити в каструлю, долити воду, що залишилася. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння. Після закипання зменшити вогонь до мінімуму і варити ще 20 хвилин. Періодично знімати піну. Готове молоко процідити через марлю.

Лайфхак. Соєве молоко можна зберігати в холодильнику не більше трьох днів. А пити його можна як у теплому, так і в холодному вигляді.

Вівсяне молоко можна пити в чистому вигляді. Джерело: magicalbutter.com

Вівсяне молоко

Вівсяне молоко корисно тим, що нормалізує обмін речовин в організмі, а також позбавляє від набряклості, допомагаючи виводити зайву рідину з організму. Таке молоко можна пити навіть в чистому вигляді, а також готувати з ним смузі, каву, чай, випічку, каші, супи та інші страви.

вівсяні пластівці (не швидкого приготування) – 100 г

вода – 900 мл

вода для замочування

Пластівці промити, висипати в глибоку миску та залити водою. Перемішати і залишити на ніч у холодильнику. Вранці дістати, перемішати і перелити всю масу в блендер. Збиваємо до однорідної консистенції. Процідити через марлю.

Лайфхак. Якщо хочете перебити яскраво виражений смак вівсянки, додайте у вівсяне молоко ванілін або ванільний цукор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плюси і мінуси рослинного і коров'ячого молока.

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