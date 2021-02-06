Чому б у вихідні Вам не приготувати помаранчеву радість для всієї родини?
По-перше, це дуже красиво, по-друге, смачно.
Не дорого. Вишукано. Дуже корисно.
Всі помаранчеві плоди багаті провітаміном А, тобто каротиноїдами, з яких утворюється вітамін А.
Вітамін А має накопичувальний ефект, тому якщо хоча б раз в тиждень, Ви готуватимете таку страву, отримаєте більше вітаміну А.
Шкіра стане менш сухою, волосся – більш блискучим, зменшиться ризик весняного загострення запалення шлунку та кишечника, покращиться зір, зміцніє імунна система.
А якщо вживати гарбуз частіше, покращиться обмін холестерину.
Така страва лікує і запобігає хворобам.
ФАРШИРОВАНИЙ ГАРБУЗ
Можете додавати у начинку все, що забажаєте, але бажано додати трошки печінки -- вона є найбагатшим джерелом вітаміну А.
У мене також була цибуля, гриби, сухі пряні трави, морква – всі це разом я потушкувала під кришкою, посолила і наповнила гарбузики.
Поклала у миску і долила трохи води.
Ледь змастила оливковою олією гарбузики зверху.
Включаєте гарну музику і приступаєте їсти.
P.S. Ще до цього у мене на сніданок був салат із сирого буряка, червоної капусти, квашеної капусти, кропу і густого йогурту – все, крім зелені, в рівних пропорціях.
Достатньо великої столової ложки салату.
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