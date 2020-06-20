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Як вибрати пластівці для сніданку: озвучено корисні поради

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На полицях магазинів величезна пропозиція пластівців для сніданку. Проте лише деякі з них є корисними. В більшості цих продуктів міститься багато непотрібних добавок.

Основний ризик полягає в тому, що пластівці багаті на цукор або інші підсолоджувачі. Ідеально, якщо їхня кількість не перевищує 10 г на 100 г продукту. Крім того, слід остерігатися ароматизаторів, консервантів, коректорів кислотності або загусників, повідомляє riza.it.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з корисними порадами про те, як правильно вибирати сухі сніданки.

Найкращі сухі сніданки виробляються тільки з натуральних інгредієнтів

Здоровий вибір – це продукт, який являє собою оброблені пластівці в якості єдиного інгредієнта, тобто овес, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, рис або спельту, а також просо, кіно або амарант. Єдине, як у випадку з мюслями або гранолою, в складі ще присутні горіхи, сухофрукти, насіння олійних культур і різні види зернових. Однак будь-які інші інгредієнти повинні бути відсутніми або знаходитися в мінімальному відсотковому співвідношенні.

Вибираємо органічні злаки

З огляду на надлишок інгредієнтів, які часто додаються в пластівці для сніданку, вибір органічних продуктів стає відмінним рішенням. Крім того, при покупці цільного зерна, вибір органіки є ще важливішим, оскільки він гарантує відсутність хімічних залишків на зовнішній стороні зерна, яке є найбільш схильним до забруднення.

Відмінності між пластівцями, пелюстками і повітряними зернами

При виборі якісного продукту, на додаток до переліку інгредієнтів, також корисно враховувати техніку переробки зерна: наприклад, відшарування – це метод виробництва, який найкращим чином зберігає поживні властивості зерна. Інші використовувані методи, такі як видув і екструзія, піддають зернові культури впливу високих температур і більш істотно впливать на харчову цінність.

Пластівці, отримані з цілісного зерна. Обробка полягає тільки в пропарюванні, подрібненні злаків, а потім їх підсмаженні або сушінні. Вони являють собою найбільш "природний" вид зернового сніданку.

Повітряні зерна: їх отримують шляхом нагрівання під тиском при високих температурах. При цьому вода всередині зерна швидко випаровується, змушуючи його "лопнути". Багато вітамінів і поживних речовин втрачаються, тому такі продукти потім штучно збагачуються.

Висівки – це зовнішня частина зерна. Вони складаються з харчових волокон. Фактично пшениця може містити до 40% своєї ваги, а овес – 15%.

Пелюстки, кільця, кульки: це вироби, отримані екструзією, тобто технікою, яка включає подрібнення зерна, нагрівання при високих температурах і подальший тиск в формі, щоб надати бажану форму. Цей процес найбільшою мірою погіршує живильну цінність зерна.

Мюслі, гранола: містять горіхи, олійне насіння, сухофрукти. Ідеально приготувати їх самостійно, тому що упаковані часто містять багато цукру.

Вчимося читати етикетку

Важливо знати, що зазначено в складі. В ідеалі на 100 г продукту повинно бути наступне:

  • Рівень цукру нижче 10 г

  • Насичений жир менше 1 г

  • Натрій менше 0,2 г

  • Не менш 6 г клітковини, якщо продукт цілісний; не менше 3 г, якщо не є цілісним

  • Відсутні: гідрогенізовані жири, барвники і консерванти

Раніше OBOZREVATEL розповідав про три золоті правила здорового сніданку.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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