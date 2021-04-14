Як за 30 хвилин зварити десятки яєць до Великодня: лайфхак

Користувачка TikTok показала, як всього за 30 хвилин приготувати кілька десятків яєць до Великодня, використовуючи всього лише два предмети – форму для випічки і духовку.

Відео лайфхака дівчина опублікувала на своїй сторінці в TikTok (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Рецепт приготування яєць дуже простий: варто взяти форму для кексів, розмістити туди яйця і просто відправити їх в духовку, запікати при 350° півгодини.

По закінченню 30 хвилин, дівчина просто дістала готові яйця, залила їх холодною водою і очистила від шкаралупи, і вуаля – продукт готовий до вживання.

Варто зазначити, що такий спосіб приготування яєць не тільки швидкий, але ще і корисний для організму.

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