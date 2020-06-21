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Як зробити домашню гранолу без цукру: простий і швидкий рецепт

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Щоб сніданки були кориснішими, можна самостійно зробити домашню гранолу без цукру. Додаючи її в йогурт щоранку або супроводжуючи свіжими фруктами, вдасться забезпечити організм необхідною енергією.

Гранола являє собою суміш злаків, горіхів, сухофруктів, насіння та інших натуральних інгредієнтів. Завдяки вмісту горіхів і масел, вона допомагає боротися з холестерином і контролює рівень цукру в крові, повідомляє cocina-casera.com.

Рецепт домашньої граноли без цукру

Інгредієнти на 4 порції:

  • 100 г вівсяних пластівців

  • 40 г фініків

  • 20 г фундука

  • 20 г мигдалю

  • 15 г насіння кунжуту

  • 15 г насіння чіа

  • 40 мл оливкової олії

  • 15 г очищеного насіння гарбуза

Приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 150 ºC. Тим часом подрібнюємо фундук і мигдаль. Також нарізаємо фініки на маленькі шматочки.

  2. У миску додаємо вівсяні пластівці, шматочки фундука, мигдалю і фініків, насіння кунжуту, чіа та гарбуза. Добре змішуємо всі інгредієнти і вливаємо оливкову олію. Якщо є бажання, можна зробити гранолу солодшою. Для цього слід додати столову ложку меду і все знову перемішати.

  3. Розміщуємо пергаментний папір на деко для духовки і зверху виливаємо суміш, розподіляючи її по всьому простору. Випікаємо 5-6 хвилин, перевіряючи, щоб вона не горіла. Після закінчення цього часу потрібно перемішати суміш і випікати ще 3-4 хвилини або до хрусткої скоринки.

  4. Після приготування знадобиться близько години, щоб гранола охолола. Потім її слід перекласти в скляну банку для зберігання.

Примітки та поради

Одною з переваг приготування домашньої граноли є те, що її можна зробити з інгредієнтів, які найбільше подобаються (наприклад, кокоса, кураги, бананів або волоських горіхів).

Як згадувалося у 2 кроці приготування, за бажанням додається ложка меду. Однак завдяки використанню фініків в якості одного з основних інгредієнтів, гранола і так буде солодкою.

Гранолу можна їсти окремо, а також включати в сніданки або перекуси. Хрустка текстура додасть особливого смаку будь-якій страві. Гарним прикладом буде йогурт зі свіжими фруктами і гранолою. Крім того, вона відмінно підходить до салатів або домашнього бананового смузі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як вибрати пластівці для сніданку. Основний ризик полягає в тому, що вони багаті на цукор або інші підсолоджувачі.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
рецепт продукти харчування
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