Яким повинен бути здоровий сніданок: озвучено корисні поради

Сніданок – найважливіший прийом їжі з точки зору поживних речовин. Проте далеко не всі приділяють йому належну увагу, особливо поспішаючи на роботу.

Тим, хто намагається схуднути, важливо пам'ятати, що сніданок не повинен бути низькокалорійним. В іншому випадку протягом дня може частіше виникати відчуття голоду, підштовхуючи до перекусу шкідливими продуктами, повідомляє airedesantafe.com.ar.

З іншого боку, слід уникати ковбас і вершкового масла, а також рафінованого борошна та солодощів.

Вівсянка з рослинним молоком

Вівсянка – відмінна їжа для будь-якого здорового сніданку. Вона дає багато енергії та насичує організм клітковиною, яка сприяє кишковому транзиту і видаленню відходів. Також вівсянка має розслаблюючі властивості для нервової системи, тому може допомогти зменшити занепокоєння.

Зелене смузі

В даний час набрало популярності зелене смузі. Воно не тільки корисне для здоров'я, а й допомагає швидко схуднути без голодування. Незважаючи на свій не дуже привабливий колір (завдяки вмісту шпинату, селери, руколи, буряка та інших овочів), його смак може бути солодким і приємним, якщо додати різні фрукти (банани, персики, яблука).

Мюслі з йогуртом

Простий, але дуже корисний сніданок – мюслі з натуральним йогуртом. Поєднання вівса з горіхами і насінням забезпечує організм численними мінералами (натрієм, фосфором, кальцієм) та вітамінами (С, К, Е). При цьому рекомендується готувати мюслі в домашніх умовах, щоб уникнути присутності цукру в готовому продукті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як зробити домашню гранолу без цукру. Додаючи її в йогурт щоранку або супроводжуючи свіжими фруктами, вдасться забезпечити організм необхідною енергією.

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