Сніданок за 10 хвилин: вівсянка з авокадо та яйцем-пашот

Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.
У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.
Сьогодні ми ділимося рецептом солоної вівсянки. Пропонуємо приготувати її з пармезаном і подавати з яйцем-пашот і авокадо.
Можна також зварити звичайне яйце вкруту. Джерело: purpleavocado.de
purpleavocado.de
вівсяні пластівці – 200 г
вершкове масло – 1 ст. л.
вода – 400 мл
вершки – 50 мл
тертий пармезан – 1 ст. л.
стигле авокадо – половинка
яйце – 1 шт.
сіль, перець – на смак
У невеликій каструлі розтопити вершкове масло. Всипати вівсяні пластівці, перемішати і залити водою. Довести до кипіння, накрити кришкою і варити, відповідно до інструкції на упаковці.
За пару хвилин до закінчення влити вершки, перемішати.
Додати пармезан, сіль і перець, ще раз перемішати і подавати з нарізаними скибками авокадо і яйцем-пашот. Докладну інструкцію приготування яєць методом пашот можна подивитися тут.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати борошно для десерту, а також ділився з вами рецептами з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.
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