Сніданок за 10 хвилин: вівсянка з авокадо та яйцем-пашот

Якщо ви не їсте вранці, пояснюючи це відсутністю вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про страви, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом солоної вівсянки. Пропонуємо приготувати її з пармезаном і подавати з яйцем-пашот і авокадо.

Можна також зварити звичайне яйце вкруту. Джерело: purpleavocado.de purpleavocado.de

вівсяні пластівці – 200 г

вершкове масло – 1 ст. л.

вода – 400 мл

вершки – 50 мл

тертий пармезан – 1 ст. л.

стигле авокадо – половинка

яйце – 1 шт.

сіль, перець – на смак

У невеликій каструлі розтопити вершкове масло. Всипати вівсяні пластівці, перемішати і залити водою. Довести до кипіння, накрити кришкою і варити, відповідно до інструкції на упаковці. За пару хвилин до закінчення влити вершки, перемішати. Додати пармезан, сіль і перець, ще раз перемішати і подавати з нарізаними скибками авокадо і яйцем-пашот. Докладну інструкцію приготування яєць методом пашот можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати борошно для десерту, а також ділився з вами рецептами з гарбуза на сніданок, обід і вечерю.

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