Зірковий шеф виграв $1 млн: гроші віддасть на благодійність

Американський ресторатор, письменник і телеведучий Девід Чанг виграв мільйон доларів у шоу "Хто хоче стати мільйонером?".

Виграні гроші він передасть до фонду допомоги працівникам ресторанів, які постраждали від пандемії коронавирусу, передає CNN.

Девід Чанг – засновник великої ресторанної групи Momofuku. Широкій публіці він став відомим після виходу на Netflix шоу Ugly Delicious, в якому він виступив ведучим і продюсером. У 2019 на Netflix вийшло ще одне його гастрономічне шоу Breakfast, Lunch and Dinner.

Останнім питанням, яке принесло Чангу мільйон доларів, було назвати ім'я першого президента США, при якому провели електрику в Білому домі. Для відповіді на це питання, Девід Чанг скористався підказкою "Дзвінок другу".

Наприкінці програми ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером?" Джіммі Кіммел назва Девіда Чанга "чоловіком зі сталевими яйцями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року в індійській версії шоу "Хто хоче стати мільйонером?" переможцем стала 27-річна Соналі Мукерджі, яка в підлітковому віці постраждала від атаки сірчаною кислотою: в результаті нападу вона отримала 70% опіків тіла і втратила слух і зір.

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