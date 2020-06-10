Знаменитий кухар розкрив секрет ідеального бутерброда з сиром

Легендарний британський шеф-кухар Джеймі Олівер розкрив шанувальникам свого таланту секрет приготування ідеального сендвіча з сиром.
По-перше, потрібно два види сиру - чеддер та червоний лестер. Вони добре плавляться та надають сендвічу неземного смаку. Дві скибочки хліба щедро намазуємо маслом з обох боків. Потім натираємо сир на одну з скибочок, накриваємо її іншою та кладемо на розігріту сковороду.
Кожну сторону хліба необхідно обсмажити з обох боків по 3 хвилини. Бажано притиснути хліб чимось важким, щоб процес обсмажування був більш ефективним. Після цього Олівер рекомендує натерти на розпечену сковороду сир і покласти на нього сендвіч, а коли він покриється розплавленим сером з одного боку, повторити цю операцію з іншого. Перш ніж їсти, потрібно почекати пару хвилин, щоб сир трохи охолов.
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