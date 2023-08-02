Консервировать на зиму можно даже паштет. Баночка такой закуски пригодится, если времени на приготовление блюд мало. Нужно просто достать закрутку из погреба и смазать на хлеб.

Идея приготовления консервированного паштета на зиму опубликована на странице фудблогера Надежды с ником malvalanda в Instagram. Здесь смешивается печень, а также два вида мяса.

Ингредиенты:

1 кг куриного мяса

300 г свиной подбрюшины (сало с прожилками мяса)

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300 г куриной печени

300 г моркови

300 г лука

3 яйца

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень нужно почистить и запарить кипятком, через 2-3 минуты откинуть на сито, промыть и дать стечь лишней жидкости.

2. Подбрюшину порезать на небольшие куски и немного поджарить в глубокой сковороде, затем добавить туда порезанный лук и через 10 минут морковь.

3. Тушить под крышкой все вместе до готовности, охладить.

4. Размельчить на мясорубке через мелкое сито куриное мясо, печень и сало с овощами. Добавить яйца и специи, хорошо перемешать.

5. Разложить массу в чистые сухие банки (не до самого верха).

6. Закрыть банки крышкой (твист).

7. Поставить банки с паштетом в кастрюлю для стерилизации с застеленным полотенцем дном, полностью залить банки теплой водой.

8. Вода должна где-то на 2-3 сантиметра покрывать банки.

9. Стерилизуем после закипания 4 часа в маленьком огне. При необходимости приливаем горячую воду во время стерилизации, если вода будет испаряться и ее уровень упадет.

10. После стерилизации выключить огонь и оставить банки охлаждаться в воде. Затем вынуть, аккуратно вытереть и через час-два (как хорошо высохнут) вынести в прохладный и темный подвал на хранение.

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