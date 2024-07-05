Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

Если времени на приготовление нет – можно сделать блюдо из кабачков за 20 минут. Овощи нужно протушить с курицей и помидорами, а также добавить крем-сыр и сметану. В готовом виде такое сочетание можно использовать как подливку к каше, картофелю или макаронам.

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Идея приготовления тушеных кабачков с куриным филе на сковородке опубликована на странице фудблогера Марии Тишик (mariiatishik) в Instagram. Блюдо получается сытным и бюджетным.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • кабачок – 300 г
  • помидор – 200 г
  • сметана – 100 г
  • крем-творог – 100 г
  • соль, перец, специи – по вкусу
  • чеснок – 3 зубчика
  • масло – 1 ст.л.
  • твердый сыр – 50 г
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

1. На сковороду влить растительное масло.

2. Добавляем куриное филе, нарезанное небольшими кусочками, соль, перец, специи по вкусу.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

3. Жарить до готовности на среднем огне периодически перемешивая.

4. Кабачок натереть на корейскую терку.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

5. Выложить на сковороду.

6. Выложить туда же нарезанные кубком помидоры.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

7. Тушить под крышкой до готовности, периодически помешивая.

8. Добавить сметану и крем-сыр.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

9. Перемешать, выжать чеснок.

10. Тушить еще 2 минуты.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: вариант быстрого ужина

11. Сверху натереть творог на мелкой терке и зелень.

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