Если времени на приготовление нет – можно сделать блюдо из кабачков за 20 минут. Овощи нужно протушить с курицей и помидорами, а также добавить крем-сыр и сметану. В готовом виде такое сочетание можно использовать как подливку к каше, картофелю или макаронам.

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Идея приготовления тушеных кабачков с куриным филе на сковородке опубликована на странице фудблогера Марии Тишик (mariiatishik) в Instagram. Блюдо получается сытным и бюджетным.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

кабачок – 300 г

помидор – 200 г

сметана – 100 г

крем-творог – 100 г

соль, перец, специи – по вкусу

чеснок – 3 зубчика

масло – 1 ст.л.

твердый сыр – 50 г

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. На сковороду влить растительное масло.

2. Добавляем куриное филе, нарезанное небольшими кусочками, соль, перец, специи по вкусу.

3. Жарить до готовности на среднем огне периодически перемешивая.

4. Кабачок натереть на корейскую терку.

5. Выложить на сковороду.

6. Выложить туда же нарезанные кубком помидоры.

7. Тушить под крышкой до готовности, периодически помешивая.

8. Добавить сметану и крем-сыр.

9. Перемешать, выжать чеснок.

10. Тушить еще 2 минуты.

11. Сверху натереть творог на мелкой терке и зелень.

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