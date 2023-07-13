Гарнир ко всем блюдам: кабачки с рисом и томатной пастой на зиму
Кабачки на зиму можно готовить с овощами и без, а также с кетчупом, чесноком, перцем чили, помидорами и даже с рисом, рыбными консервами и свеклой. Но, важно помнить, что кожура у молодых кабачков очень тонкая и нежная, поэтому их не нужно долго тушить или варить, иначе они превратятся в кашу.
Редакция FoodOboz делится популярным рецептом вкусной закуски на зиму из кабачков с рисом, томатной пастой и овощами.
Ингредиенты:
- Рис – 350 г
- Кабачки – 2 кг
- Уксус 9% – 50 мл
- Лук – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Помидоры – 1 кг
- Соль – 4 ст. л.
- Сахар – 100 г
- Масло растительное – 250 мл
- Чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис отварите до полуготовности.
2. Лук порежьте кубиком, натрите морковь и обжарьте до золотистости. Добавьте порезанные овощи – перец и помидоры, тушите около 5 минут под крышкой.
3. Влейте томатный сок, воду, добавьте сахар и соль. Тушите еще 5 минут под крышкой. После добавьте уксус, перемешайте и тушите еще 5 минут.
3. Кабачки нарежьте кубиком и добавьте, перемешайте и готовьте под крышкой 5 минут. Добавьте зелень и тертый чеснок.
4. После добавьте рис, перемешайте и тушите еще 5 минут.
5. Перемешайте, выложите в банки и законсервируйте.
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