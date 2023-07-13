Гарнир ко всем блюдам: кабачки с рисом и томатной пастой на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
183
Рецепт закуски

Кабачки на зиму можно готовить с овощами и без, а также с кетчупом, чесноком, перцем чили, помидорами и даже с рисом, рыбными консервами и свеклой. Но, важно помнить, что кожура у молодых кабачков очень тонкая и нежная, поэтому их не нужно долго тушить или варить, иначе они превратятся в кашу. 

Что приготовить из кабачков на зиму

Редакция FoodOboz делится популярным рецептом вкусной закуски на зиму из кабачков с рисом, томатной пастой и овощами. 

Кабачки с рисом на зиму
Видео дня

Ингредиенты:

  • Рис – 350 г
  • Кабачки – 2 кг
  • Уксус 9% – 50 мл
  • Лук – 1 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Помидоры – 1 кг
  • Соль – 4 ст. л. 
  • Сахар – 100 г
  • Масло растительное – 250 мл
  • Чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности. 

Вареный рис

2. Лук порежьте кубиком, натрите морковь и обжарьте до золотистости. Добавьте порезанные овощи – перец и помидоры, тушите около 5 минут под крышкой.

Зажарка для блюда

3. Влейте томатный сок, воду, добавьте сахар и соль. Тушите еще 5 минут под крышкой. После добавьте уксус, перемешайте и тушите еще 5 минут. 

Томатный сок

3. Кабачки нарежьте кубиком и добавьте, перемешайте и готовьте под крышкой 5 минут. Добавьте зелень и тертый чеснок. 

Зелень для блюда

4. После добавьте рис, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Приготовления закуски

5. Перемешайте, выложите в банки и законсервируйте.

Готовая закуска

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты